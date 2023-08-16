Erkin Koray'ın kızından uyarı geldi: Orası babamın mezarı değil!

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Anadolu Rock müziğin efsane ismi Erkin Koray 82 yaşında uzun zamandır yaşadığı Kanada'da hayatını kaybetti.

Sanat dünyasını yasa boğan usta sanatçı tören yapılmadan son yolculuğuna uğurlandı.

Erkin Koray'ın kızı Damla Koray babasının mezarını paylaşıp dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Westminster Mezarlığı’nda defnedilen babası için sevenlerinin yanlış mezara dua etmesine sessiz kalmayan Koray sosyal medya hesabından bir uyarı yaptı:

“Arkadaşlar tez canlısınız… Sevdiğiniz insanı, dualarınızı eksik etmiyorsunuz. Hemen de koşmuşsunuz, çok teşekkür ederim. Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum. Fakat baktım kitle büyüyor… Neyse diyeceğim o ki, bu fotoğrafta üzere çiçekli olan mezar babamın değil. Onunki sağdaki arkanızı dönmüş olduğunuz yani… Sizin dualar kime gitti bilmiyorum. Neyse arada gidip dertleşmek isteyen olursa bilginiz olsun… Yine de düşünüp zahmet edip giden herkese şükranlarımı iletirim, çok kıymetlisiniz…”

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MESAM'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kanada'da yaşamını yitiren Erkin Koray’ın kızı Damla Koray, sanatçının vefatının ardından başsağlığı mesajı yayınlamayan MESAM’a (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) serzenişte bulunmuştu.

“Babam bu eve doğru dürüst yerleşememişti. İlk olarak kendi özel tasarımı olan masasını yapmıştı. Aylar sonra ilk defa o masanın başına oturup sadece durmayı başardım. Böylesi büyük ve değerli bir sanatçının vefatında bir başsağlığı paylaşımı yapmamış olmanız beni üzdü sayın MESAM.”