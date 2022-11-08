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Erkan Yolaç’tan sevindiren haber

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#Erkan Yolaç#Sunucu#Yoğun Bakım
Erkan Yolaç’tan sevindiren haber
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 07:55

UZUN süredir yoğun bakımda olan Erkan Yolaç’ın sağlık durumu iyiye gidiyor.

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“Evet Hayır” yarışmasıyla bir döneme damga vuran Erkan Yolaç, geçirdiği COVID-19 ve influenza’dan sonra geçen temmuz ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 87 yaşındaki Yolaç’ın ciğerlerinde mantar enfeksiyonu olduğu anlaşıldı.

Eşi Asuman Yolaç, ünlü sunucunun iki güne kadar yoğun bakımdan normal odaya alınabileceğini belirtti: “Erkan’ın ciğerleri temizlendi. Sevenlerinin dualarıyla kendine geldi.”

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ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

Erkan Yolaç, 24 Şubat 1935 tarihinde Kırklareli ilinin Babaeski ilçesine bağlı bir kasaba olan Alpullu Şeker Fabrikası’nın revirinde doğmuştur. Annesi Hikmet Hanım, babası Mehmet Yolaç Edirne’lidir. Babası zamanında Bulgaristan Sofya’dan göç etmiştir. 6 yaşındayken istanbul’a taşınmışlar. Faik adında bir kardeşi vardır.

Erkan Yolaç’tan sevindiren haber

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Bir sene Saint Joseph lisesinde okudu, sınıfta kalınca Fenerbahçe Stadı’nın yanındaki, sonradan Kenan Evren Lisesi olan okulda devam etti. Babasının işi nedeniyle 1951’de Karabük’e taşınınca Kastamonu Lisesi’nde yatılı olarak okudu. 1951 yılında babası öldü.

Babasının bir arkadaşı sayesinde Belediye Fen Dairesi’ne işe başladı. Belediye mikrofonundan bir gün ona duyuru okuttular. Belediye reisi, beğenince “Hep o okusun” demiş, böylece ilk sunuculuğu başladı. Bir yandan da tabelacılık yaptı. Zor da olsa liseyi bitirdi.

Üniversitede Güzel Sanatlar Akademisinden 1959 yılında iç mimar olarak mezun oldu. Yedek subay olarak askere gittiğinde de ordu evinde sunuculuk yaptı. Ankara Radyosu’na sınavsız girerek bayram özel eğlence programında görev yaptı.

Erkan Yolaç, eşi Asuman Tuğberk ile birlikte bir konfeksiyon atölyesi açıp işlettiler. “Yolaç Gömlekleri” adı ile gömlek üretip sattılar.

Erkan Yolaç, 21 Mart 1976 tarihinde Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evlendi. Göksu adında kızı, Mehmet adında oğlu var. Kızı ve oğlu evlenip Amerika’ya yerleşmiştir.

Televizyon ve konfeksiyon işlerinin dışında kalan zamanlarını Tekirdağ'daki yazlık evlerinde geçiren Yolaç çifti, burada kendi dünyalarını kurmuştur.

Filmleri :
1973 - Sevda Yolu
1964 - Can Düşmanı
1964 - Yılların ardından
1964 - Muhtesem serseri
1962 - Lekeli Kadın

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#Erkan Yolaç#Sunucu#Yoğun Bakım

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