17 gÃ¼n sonra ikinci acÄ± haber... Erkan YolaÃ§Ä±n eÅŸi Asuman TuÄŸberk YolaÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti

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Bir sÃ¼redir kanser tedavisi gÃ¶ren 1970 TÃ¼rkiye gÃ¼zeli Asuman TuÄŸberk, 72 yaÅŸÄ±ndaydÄ±...

YolaÃ§ Ailesi acÄ± haberi yaptÄ±klarÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± ile duyurdu:

"1970 TÃ¼rkiye GÃ¼zellik kraliÃ§esi Erkan YolaÃ§'Ä±n eÅŸi Asuman TuÄŸberk YolaÃ§, 2 Haziran Pazar gÃ¼nÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybetti. 1970 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye 1970 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye GÃ¼zeli seÃ§ildikten sonra mankenlik, ve kadÄ±n giyim Ã¼zerine modacÄ± olarak kariyerine devam eden Asuman TuÄŸberk YolaÃ§, 1976 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi eÅŸi Erkan YolaÃ§ ile birlikte YolaÃ§ AÅž'yi kurdu. AynÄ± zamanda uzun yÄ±llar Erkan YolaÃ§ Show'un yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlendi. YolaÃ§'Ä±n cenazesi 4 Haziran SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Levent Barbaros Hayrettin PaÅŸa Camii'nde kÄ±linacak Ã¶ÄŸle namazÄ±m mÃ¼teakip defnedilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarÄ±z."

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