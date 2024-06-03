×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2024 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ° EKRANDA MUCÄ°ZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

17 gün sonra ikinci acÄ± haber... Erkan Yolaç'Ä±n eÅŸi Asuman TuÄŸberk Yolaç hayatÄ±nÄ± kaybetti

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Asuman TuÄŸberk Yolaç#Erkan Yolaç#Vefat
17 gÃ¼n sonra ikinci acÄ± haber... Erkan YolaÃ§Ä±n eÅŸi Asuman TuÄŸberk YolaÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 07:24

16 MayÄ±s'ta aramÄ±zdan ayrÄ±lan Ã¼nlÃ¼ sunucu Erkan YolaÃ§'Ä±n eÅŸi Asuman TuÄŸberk, hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Haberin DevamÄ±

Bir sÃ¼redir kanser tedavisi gÃ¶ren 1970 TÃ¼rkiye gÃ¼zeli Asuman TuÄŸberk, 72 yaÅŸÄ±ndaydÄ±...

YolaÃ§ Ailesi acÄ± haberi yaptÄ±klarÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± ile duyurdu:

"1970 TÃ¼rkiye GÃ¼zellik kraliÃ§esi Erkan YolaÃ§'Ä±n eÅŸi Asuman TuÄŸberk YolaÃ§, 2 Haziran Pazar gÃ¼nÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybetti. 1970 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye 1970 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye GÃ¼zeli seÃ§ildikten sonra mankenlik, ve kadÄ±n giyim Ã¼zerine modacÄ± olarak kariyerine devam eden Asuman TuÄŸberk YolaÃ§, 1976 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi eÅŸi Erkan YolaÃ§ ile birlikte YolaÃ§ AÅž'yi kurdu. AynÄ± zamanda uzun yÄ±llar Erkan YolaÃ§ Show'un yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlendi. YolaÃ§'Ä±n cenazesi 4 Haziran SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Levent Barbaros Hayrettin PaÅŸa Camii'nde kÄ±linacak Ã¶ÄŸle namazÄ±m mÃ¼teakip defnedilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarÄ±z."

Â

17 gÃ¼n sonra ikinci acÄ± haber... Erkan YolaÃ§Ä±n eÅŸi Asuman TuÄŸberk YolaÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti

Erkan YolaÃ§ ile Asuman TuÄŸberk 48 yÄ±llÄ±k evliydi...

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Asuman TuÄŸberk Yolaç#Erkan Yolaç#Vefat

BAKMADAN GEÇME!