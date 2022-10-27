Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Erkan Yolaç yoğun bakımda

Güncelleme Tarihi:

#Erkan Yolaç#Asuman Yolaç#Yoğun Bakım
Erkan Yolaç yoğun bakımda
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 07:34

EKRANLARIN usta ismi; ‘Evet-Hayır’ yarışmasıyla hafızalara kazınan 87 yaşındaki Erkan Yolaç’ın hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Haberin Devamı

Yolaç’ın Amerika’da hastaneye kaldırıldığı haberleri üzerine Hürriyet’e konuşan Asuman Yolaç, eşinin Amerika’da tedavi gördüğü haberlerinin doğru olmadığını, Türkiye’de olduklarını belirterek 10 gündür yoğun bakımda olduğunu söyledi:

“3 Temmuz’da bağırsak zehirlenmesi nedeniyle Acıbadem Zekeriyaköy’e gittik. Öncesinde zatürre olmuştu. 9 Temmuz’da COVID’e yakalandığını söylediler. Zatürresi nüksetti. 1 ay Maslak Acıbadem’de kaldı, ardından Taksim Acıbadem’e naklettik. O günden bu yana orada. Ara ara yoğun bakıma giriyor, çıkıyor. Tedavi sırasında ‘Akciğerlerde bir mantar mikrobu oluştu ama tehlikeli olmayan bir şey’ dediler. Bilinci yerinde, sohbet ediyoruz. Çok sağlam bünyesi varmış. İnşallah aramıza dönecek.” 

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

Erkan Yolaç, 24 Şubat 1935 tarihinde Kırklareli ilinin Babaeski ilçesine bağlı bir kasaba olan Alpullu Şeker Fabrikası’nın revirinde doğmuştur. Annesi Hikmet Hanım, babası Mehmet Yolaç Edirne’lidir. Babası zamanında Bulgaristan Sofya’dan göç etmiştir. 6 yaşındayken istanbul’a taşınmışlar. Faik adında bir kardeşi vardır.

Haberin Devamı

Erkan Yolaç yoğun bakımda

Bir sene Saint Joseph lisesinde okudu, sınıfta kalınca Fenerbahçe Stadı’nın yanındaki, sonradan Kenan Evren Lisesi olan okulda devam etti. Babasının işi nedeniyle 1951’de Karabük’e taşınınca Kastamonu Lisesi’nde yatılı olarak okudu. 1951 yılında babası öldü.

Babasının bir arkadaşı sayesinde Belediye Fen Dairesi’ne işe başladı. Belediye mikrofonundan bir gün ona duyuru okuttular. Belediye reisi, beğenince “Hep o okusun” demiş, böylece ilk sunuculuğu başladı. Bir yandan da tabelacılık yaptı. Zor da olsa liseyi bitirdi.

Üniversitede Güzel Sanatlar Akademisinden 1959 yılında iç mimar olarak mezun oldu. Yedek subay olarak askere gittiğinde de ordu evinde sunuculuk yaptı. Ankara Radyosu’na sınavsız girerek bayram özel eğlence programında görev yaptı.

ERKAN YOLAÇ, eşi Asuman Tuğberk ile birlikte bir konfeksiyon atölyesi açıp işlettiler. “Yolaç Gömlekleri” adı ile gömlek üretip sattılar.

Erkan Yolaç, 21 Mart 1976 tarihinde Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evlendi. Göksu adında kızı, Mehmet adında oğlu var. Kızı ve oğlu evlenip Amerika’ya yerleşmiştir.

Televizyon ve konfeksiyon işlerinin dışında kalan zamanlarını Tekirdağ'daki yazlık evlerinde geçiren Yolaç çifti, burada kendi dünyalarını kurmuştur.

Filmleri :
1973 - Sevda Yolu
1964 - Can Düşmanı
1964 - Yılların ardından
1964 - Muhtesem serseri
1962 - Lekeli Kadın

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erkan Yolaç#Asuman Yolaç#Yoğun Bakım

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek
Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı ‘Yemekler ortak değerdir’

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı? ‘Yemekler ortak değerdir’

#Simit

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek
Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı ‘Yemekler ortak değerdir’

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı? ‘Yemekler ortak değerdir’

#Simit