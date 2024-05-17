Erkan Yolaç 89 yaşında hayatını kaybetti

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'Evet Hayır' yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Yolaç, 89 yaşındaydı...



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Acıbadem Taksim Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Topuz, Yolaç’ın vefatına yönelik şu bilgileri verdi: "Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç’ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00’de vefat etmistir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.”Erkan Yolaç, 24 Şubat 1935 tarihinde Kırklareli ilinin Babaeski ilçesine bağlı bir kasaba olan Alpullu Şeker Fabrikası’nın revirinde doğdu. Annesi Hikmet Hanım, babası Mehmet Yolaç Edirnelidir. Babası zamanında Bulgaristan Sofya’dan göç etti.. 6 yaşındayken İstanbul’a taşındılar.

Bir sene Saint Joseph lisesinde okudu, sınıfta kalınca Fenerbahçe Stadı’nın yanındaki, sonradan Kenan Evren Lisesi olan okulda devam etti. Babasının işi nedeniyle 1951’de Karabük’e taşınınca Kastamonu Lisesi’nde yatılı olarak okudu.

Babasının bir arkadaşı sayesinde Belediye Fen Dairesi’nde işe başladı. Belediye mikrofonundan bir gün ona duyuru okuttular. Belediye reisi, beğenince “Hep o okusun” demiş, böylece ilk sunuculuğu başladı. Bir yandan da tabelacılık yaptı. Zor da olsa liseyi bitirdi.



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Üniversitede Güzel Sanatlar Akademisi'nden 1959 yılında iç mimar olarak mezun oldu. Yedek subay olarak askere gittiğinde de orduevinde sunuculuk yaptı. Ankara Radyosu’na sınavsız girerek bayram özel eğlence programında görev yaptı.

Erkan Yolaç, eşi Asuman Tuğberk ile birlikte bir konfeksiyon atölyesi açıp işlettiler. “Yolaç Gömlekleri” adı ile gömlek üretip sattılar.



Erkan Yolaç, 21 Mart 1976 tarihinde Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evlendi. Göksu adında kızı, Mehmet adında oğlu var.



Televizyon ve konfeksiyon işlerinin dışında kalan zamanlarını Tekirdağ'daki yazlık evlerinde geçiren Yolaç çifti, burada kendi dünyalarını kurmuştur.1973 - Sevda Yolu1964 - Can Düşmanı1964 - Yılların ardından1964 - Muhtesem serseri1962 - Lekeli Kadın