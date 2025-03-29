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Erkan Petekkaya teknesini Arnavutköy'e demirledi!

Güncelleme Tarihi:

#Erkan Petekkaya#Göcek#Arnavutköy
Erkan Petekkaya teknesini Arnavutköye demirledi
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 08:06

Göcek’ten Arnavutköy’e getirdiği teknesinde görüntülenen Erkan Petekkaya, “Denizde olmayı seviyorum” dedi. Oyuncu, safari tutkusundan da söz etti: “Afrika’ya gidiyoruz fırsat buldukça. Orada kafeste olan biziz, yırtıcı hayvanlar serbest.”

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Erkan Petekkaya önceki gün Arnavutköy’de demirli teknesinde görüntülendi.

“Tekne Göcek’teydi, oradan getirdim. Birazdan sahil turu yapacağım. Denizde olmayı seviyorum” diyen oyuncu, tatilleriyle ilgili sorular üzerine eşi Didem Petekkaya ile çıktığı sıra dışı seyahatlerden söz etti:

Erkan Petekkaya teknesini Arnavutköye demirledi

ORADA KAFESTE OLAN BİZİZ

“Afrika’ya safariye gidiyoruz fırsat buldukça. Tropik bölgelerde kabilelerin içine giriyoruz. Bambaşka bir dünya. Orada kafeste olan biziz, yırtıcı hayvanlar serbest. Vahşi doğanın içinde olmak çok zevkli ama ciddi kurallar var. Biri çiğnendiğinde, bir anda ortadan kaybolabilirsiniz!”

Erkan Petekkaya teknesini Arnavutköye demirledi

 

 

 

 

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#Erkan Petekkaya#Göcek#Arnavutköy

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