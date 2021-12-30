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Erkan Petekkaya ameliyat oldu

#Erkan Petekkaya#Erkan Petekkaya Kimdir#Erkan Petekkaya Hastalığı
Erkan Petekkaya ameliyat oldu

Geçtiğimiz günlerde böbrek taşı yüzünden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Erkan Petekkaya, dün Kavacık Medistate Hastanesi’nde ameliyat oldu.

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Snob Magazin’in özel haberine göre oyuncunun ameliyatı 1 saat 45 dakika sürdü. Böbrekleri taş ürettiği için düzenli olarak tetkik altında olan Petekkaya, dört yıl önce de ameliyat masasına yatmıştı. Böbrek taşları bir kez daha ameliyatla alınan oyuncu, genel sağlık durumunun iyi olması üzerine taburcu edildi.

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Erkan Petekkaya kimdir?
Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970'de Elazığ'da doğdu. Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirdi. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okudu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Erkan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. Didem Petekkaya ile evli olan Erkan Petekkaya'nın bu evliliğinden biri oğlu var. 

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