Erkan Özerman kimdir kaç yaşında nereli?
Erkan Özerman, magazin dünyasının yakından tanıdığı isimlerden birisidir. Galatasaray Lisesi mezunu olan Erkan Özerman, sinema ve tiyatro eleştirmenliği dışında bir dönem Ankara Radyosu'nda eğlence programlarının direktörlüğünü üstlenmiştir. Erkan Özerman kimdir kaç yaşında nereli? İşte, Erkan Özerman hakkında bazı bilgiler
Erkan Özerman, 4 Kasım 1938 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi ve Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'ndan mezun oldu.
Çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yaptı. Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde de bulundu.
Türkiye'de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu olarak önem teşkil eder. 1976 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'dır.
ALDIĞI ÖDÜLLER
- 1977 Midem Cannes FIDOF Özel Ödülü
- 1980 Paris Altın Eyfel Ödülü
- 1986 Oscar de France Ödülü
- 1997 Best Model of The World 10. Yıl Uluslararası Başarı Ödülü
- 1998 Aşkım Türkiye – Türk Besteleriyle (Richard Clayderman)
- 2008 35. Altın Kelebek Ödül Töreni - Onur Ödülü
ALDIĞI MADALYALAR
- 2001 Chevalier Dans l'Ordre National du Mérite (Fransa Devlet Liyakat Madalyası)
- 2004 TC Dışişleri Bakanlığı, Japonya Türk Yılı Özel Madalyası
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