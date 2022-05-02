Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Erkan Kolçak Köstendil: Üç yerden omzum yırtıldı

#Erkan Kolçak Köstendil#Erkan Kolçak Köstendil Futbol#Çağan Irmak
Erkan Kolçak Köstendil: Üç yerden omzum yırtıldı
Sayit DURMAZ

Erkan Kolçak Köstendil, yakında yeni projelerinin yayınlanacağını duyurdu: “Çağan Irmak ile projenin çekimleri bitti. ‘Bandırma Füze Kulübü’ yakında vizyona girecek. Çalışmıyor gibi görünüyorum ama aslında dolu dolu geçiyor.”

Haberin Devamı

Erkan Kolçak Köstendil önceki gün Cihangir’deydi. Oyuncu, “Yeni projeleriniz var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

Çağan Irmak ile bir projem vardı, çekimleri bitti. Bir de Ömer Faruk Sorak’ın çektiği yeni filmimiz ‘Bandırma Füze Kulübü’ yakında vizyona girecek. Çalışmıyor gibi görünüyorum ama aslında dolu dolu geçiyor.”

Erkan Kolçak Köstendil: Üç yerden omzum yırtıldı

Oyunculuğun yanı sıra Hollanda’daki Amsterdam Gençlerbirliği’nde kalecilik yapan Köstendil “İlk maçta üç yerden omzum yırtıldı. Ama ayağımız uğurlu geldi. Takım 3. Lig play-off’larına kaldı. Yükselirse belki devam ederim” dedi. Oyuncu, bayram planı hakkında ise “Her yere gideceğim. Gezeceğiz bolca” açıklamasını yaptı.

Gözden Kaçmasın

Eda Taşpınar yeni aşkıyla görüntülendiEda Taşpınar yeni aşkıyla görüntülendi
#EDA TAŞPINAR#ÇAĞRI ATAKAN
Sadık Baba’dan ‘Ah Bella’ sürpriziSadık Baba’dan ‘Ah Bella’ sürprizi
#REHA ÖZCAN#ÜÇ KIZ KARDEŞ
Aranan özellikler listesi: Esprili, zeki anlayışlı, affedici yapıcı, tutkulu karizmatik ve yakışıklıAranan özellikler listesi: Esprili, zeki anlayışlı, affedici yapıcı, tutkulu karizmatik ve yakışıklı
#YAĞMUR ÜNAL#TÜRKAN ŞORAY

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erkan Kolçak Köstendil#Erkan Kolçak Köstendil Futbol#Çağan Irmak

BAKMADAN GEÇME!

Denizde mavi ışık heyecanı Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

Denizde mavi ışık heyecanı! Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

#Biyolüminesans
Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim

'Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim?'

#Bebek Bakımı
Elon Muskın Twitterla ilgili anlayamadığı şey ne Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

Elon Musk'ın Twitter'la ilgili anlayamadığı şey ne? Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

#Twitter

BAKMADAN GEÇME!

Denizde mavi ışık heyecanı Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

Denizde mavi ışık heyecanı! Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

#Biyolüminesans
Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim

'Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim?'

#Bebek Bakımı
Elon Muskın Twitterla ilgili anlayamadığı şey ne Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

Elon Musk'ın Twitter'la ilgili anlayamadığı şey ne? Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

#Twitter