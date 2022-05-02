Erkan Kolçak Köstendil: Üç yerden omzum yırtıldı

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Erkan Kolçak Köstendil önceki gün Cihangir’deydi. Oyuncu, “Yeni projeleriniz var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Çağan Irmak ile bir projem vardı, çekimleri bitti. Bir de Ömer Faruk Sorak’ın çektiği yeni filmimiz ‘Bandırma Füze Kulübü’ yakında vizyona girecek. Çalışmıyor gibi görünüyorum ama aslında dolu dolu geçiyor.”

Oyunculuğun yanı sıra Hollanda’daki Amsterdam Gençlerbirliği’nde kalecilik yapan Köstendil “İlk maçta üç yerden omzum yırtıldı. Ama ayağımız uğurlu geldi. Takım 3. Lig play-off’larına kaldı. Yükselirse belki devam ederim” dedi. Oyuncu, bayram planı hakkında ise “Her yere gideceğim. Gezeceğiz bolca” açıklamasını yaptı.