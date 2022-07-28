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Erkan Can: Gemici kağıdımı hazırlamıştım

#Erkan Can#Güven Kıraç#Yüksel Aksu
Erkan Can: Gemici kağıdımı hazırlamıştım

Erkan Can, Güven Kıraç ve Yüksel Aksu önceki gün Eşref Kolçak anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali kapsamında Zeytindalı Meydanı’nda bir söyleşi gerçekleştirdi.

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Erkan Can, konservatuvara girmeseydi gemici olacağını açıkladı: “16 yaşında tiyatroya başladım, başka da bir iş bilmiyorum. Ama öncesinde Bursa’da bir sürü işin çıraklığını yaptım. Kaportacı, torna, döküm, ayakkabı imalatı... Salep ve turşu sattım. Eğer tiyatrocu olmasaydım, konservatuvarı kazanamasaydım, gemici kâğıdımı hazırlatmıştım. Gemici olup gidecektim. Ama son trene yetiştik ve konservatuvara girdim.”

Erkan Can: Gemici kağıdımı hazırlamıştım

Birlikte birçok yapımda rol alan ve gezi programına imza atan Güven Kıraç ile Erkan Can, bir tiyatro oyunu yapacaklarını söyledi. Kıraç “Erkan ile değişik senaryolar çalıştık. Birlikte oynamayı planladığımız tiyatro oyunları var” dedi.

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Erkan Can: Gemici kağıdımı hazırlamıştım

Erkan Can, Serdar Akar’ın yönettiği 1998 yapımı “Gemide” filminde Kaptan İdris karakterini canlandırdı.

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