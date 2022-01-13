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Erhan Yazıcıoğlu kimdir, dizileri ve filmleri nelerdir?

#Erhan Yazıcıoğlu#Erhan Yazıcıoğlu Kimdir#Erhan Yazıcıoğlu Nereli
Erhan Yazıcıoğlu kimdir, dizileri ve filmleri nelerdir

Erhan Yazıcıoğlu biyografisi ile merak ediliyor. Türk sinemasının önemli isimlerinden birisi olan Erhan Yazıcıoğlu, ekran başındaki pek çok isim tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Son olarak Çatı Katı Aşk isimli dizide boy gösteren Erhan Yazıcıoğlu, Karadayı, Kayıp gibi yapımlarda da rol almıştı. Peki, Erhan Yazıcıoğlu kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Erhan Yazıcıoğlu'nun oynadığı diziler ve filmler

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Tiyatro ve sinema alanında katkılar sunan Erhan Yazıcıoğlu, İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan figuran olarak emekli olunca, tekrardan konuk oyuncu statüsü ile dahil olmuştur. 2015 yılında İBB'deki görevinden istifa eden Erhan Yazıcıoğlu, bazı dizi ve filmlerde boy göstermiştir. Peki, Erhan Yazıcıoğlu kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

ERHAN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı ve sunucu Erhan Yazıcıoğlu, 1954 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Muhsin Yazıcıoğlu’nun tüm karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları’na figüran olarak girdi. Daha sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oluncaya dek, pek çok oyunda önemli roller üstlendi.

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Oldukça genç bir yaşta emekli olduğu için, yıllarca çalıştığı kuruma, daha sonra konuk oyuncu statüsü ile geri dönmüştür. Ayrıca, tiyatro hayatı boyunca, Tiyatro İstanbul, Sadri Alışık Tiyatrosu gibi tiyatrolarda konuk oyuncu ve konuk yönetmen olarak çalışmalar yapmıştır. Televizyondaki "Seç Bakalım" adlı programıyla adından uzun süre söz ettiren Yazıcıoğlu, tiyatronun yanı sıra uzun yıllar seslendirme ve seslendirme yönetmenliği yapmıştır. Erhan Yazıcıoğlu, 18 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi. Şehir tiyatrolarının 100. yılına özel olarak ise repertuara Çürük Temel, Lillian, Kerbela, Cibali Karakolu, On İki Öfkeli Adam oyunlarını eklemiştir. 1 Aralık 2015 tarihinde görevinden istifa etti. Erhan Yazıcıoğlu, genç isimlerin ağırlıklı olduğu Çatı Katı Aşk dizisinde Asaf Bey karakterine hayat veriyor.

ERHAN YAZICIOĞLU DİZİLERİ

Çatı Katı Aşk - 2020
Kafalar Karışık - 2018
Karadayı - 2012
Kayıp - 2007
Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006 Adnan Arsev
Şemsi Paşa Pasajı - 2000
Palavra Aşklar - 1995
Mavi Mavi - 1985 Ruşen

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