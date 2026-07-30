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MasterChef'lerden Eren'e veda: Canım yandı, ateş düştü içime

Güncelleme Tarihi:

#Eren Kaşıkçı#Somer Sivrioğlu#Danilo Zanna
MasterCheflerden Erene veda: Canım yandı, ateş düştü içime
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 09:07

MasterChef 2021 birincisi Eren Kaşıkçı dün akşam saatlerinde Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın vefatı Masterchef jüri üyelerini ve yarışmacı arkadaşlarını yasa boğdu. Eren için art arda baş sağlığı mesajları geldi.

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MASTERCHEF YAPIMCISI İREM KANAN

Allah rahmet eylesin... Mekanı Cennet olsun inşallah... Hepimizi çok üzdün Erenim

MasterCheflerden Erene veda: Canım yandı, ateş düştü içime

SOMER SİVRİOĞLU

Ah Erenim, ah benim canım kardeşim... Devrin daim olsun.

MasterCheflerden Erene veda: Canım yandı, ateş düştü içime

DANİLO ZANNA

Canım Eren… Seni tanımış olmaktan hep büyük mutluluk duydum. Güler yüzün, samimiyetin ve güzel kalbin hep aklımda kalacak. Geride bıraktığın güzel anılar ve insanların kalbinde bıraktığın iz asla silinmeyecek. Başımız sağ olsun. Seni hiç unutmayacağız. Ailene ve seni seven herkese sabır ve başsağlığı diliyorum. Guzel kalbin nurlar icinde kalsin.

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MasterCheflerden Erene veda: Canım yandı, ateş düştü içime

MEHMET YALÇINKAYA

Canım kardeşim ALLAH VAR GAM YOK dedin hep, karıncayı bile incitmeyecek kalbe sahip canım kardeşim. Dünya malında hiç gözün olmadı. Canım yandı, ateş düştü içime. Rabbim mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm çok

MasterCheflerden Erene veda: Canım yandı, ateş düştü içime

HASAN BİLTEKİN (MASTERCHEF YARIŞMACISI)

Seninle ne güzel anılar yaşadık ne güzel sofralarda buluştuk Mekanın cennet olsun / Allah var gam yok.

MasterCheflerden Erene veda: Canım yandı, ateş düştü içime

SERGEN ÖZEN (MASTERCHEF YARIŞMACISI)

Başımız sağ olsun...

MasterCheflerden Erene veda: Canım yandı, ateş düştü içime

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#Eren Kaşıkçı#Somer Sivrioğlu#Danilo Zanna

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