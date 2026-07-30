MasterChef'lerden Eren'e veda: Canım yandı, ateş düştü içime

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MASTERCHEF YAPIMCISI İREM KANAN

Allah rahmet eylesin... Mekanı Cennet olsun inşallah... Hepimizi çok üzdün Erenim

SOMER SİVRİOĞLU

Ah Erenim, ah benim canım kardeşim... Devrin daim olsun.

DANİLO ZANNA

Canım Eren… Seni tanımış olmaktan hep büyük mutluluk duydum. Güler yüzün, samimiyetin ve güzel kalbin hep aklımda kalacak. Geride bıraktığın güzel anılar ve insanların kalbinde bıraktığın iz asla silinmeyecek. Başımız sağ olsun. Seni hiç unutmayacağız. Ailene ve seni seven herkese sabır ve başsağlığı diliyorum. Guzel kalbin nurlar icinde kalsin.

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MEHMET YALÇINKAYA

Canım kardeşim ALLAH VAR GAM YOK dedin hep, karıncayı bile incitmeyecek kalbe sahip canım kardeşim. Dünya malında hiç gözün olmadı. Canım yandı, ateş düştü içime. Rabbim mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm çok

HASAN BİLTEKİN (MASTERCHEF YARIŞMACISI)

Seninle ne güzel anılar yaşadık ne güzel sofralarda buluştuk Mekanın cennet olsun / Allah var gam yok.

SERGEN ÖZEN (MASTERCHEF YARIŞMACISI)

Başımız sağ olsun...