Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor: Annesi sinir krizi geçirdi

DHA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 18:16
Sarıyer'deki evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı (37), Sancaktepe Yenidoğan Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanıyor.
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Kaşıkçı'nın cenazesi İstanbul'daki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a götürülecek.
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İstanbul'daki törene katılanlar arasında Şef Somer Sivrioğlu da vardı.