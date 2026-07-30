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Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor: Annesi sinir krizi geçirdi

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#Eren Kaşıkçı#Cenaze#Masterchef
Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor: Annesi sinir krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 18:16

Sarıyer'deki evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı (37), Sancaktepe Yenidoğan Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanıyor.

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Kaşıkçı'nın cenazesi İstanbul'daki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a götürülecek. 

Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor: Annesi sinir krizi geçirdi

Oğlunun vefat haberini alan anne Kaşıkçı, cenaze töreninde sinir krizi geçirdi. 

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Masterchef'in jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya acılı anneyi teselli etmeye çalıştı...

Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor: Annesi sinir krizi geçirdi

İstanbul'daki törene katılanlar arasında Şef Somer Sivrioğlu da vardı. 

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#Eren Kaşıkçı#Cenaze#Masterchef

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