Erdoğan’la fotoğrafa İrem Derici şarkısı

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, sosyal medya platformu Instagram üzerinden Erdoğan ile fotoğraflarını paylaşarak ülkesine ziyareti için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

İbrahim’in, Erdoğan’la olan fotoğraflarını İrem Derici’nin “Kalbimin Tek Sahibine” şarkısı eşliğinde paylaşması ise sosyal medyada gündem oldu.

Derici hayranları, ünlü şarkıcıyı etiketleyerek “Senin bu şarkını düğünlerden sonra Malezya Başkanı da kullandı, helal olsun” yorumunu yaptı. Derici de Malezya Başkanı’nın paylaşımının altına İngilizce “Güzel şarkı” diye yazdı.

Sevgilisi Melih Kunukçu ile önceki gece Asmalımescit’teki Soho House’dan çıkarken görüntülenen İrem Derici konuyla ilgili sorulara da “Gurur duydum” sözleriyle yanıt verdi. Sevgilisiyle erken 14 Şubat Sevgililer Günü yemeği yediklerini belirten ünlü şarkıcı “Yarın erken uçağımız var, 14 Şubat’ta yurtdışında bir konserimiz olacak. Bunun için bir araya geldik” diye konuştu.

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