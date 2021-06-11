Erdinç Gülener kimdir nereli kaç yaşında? Erdinç Gülener filmleri ve dizileri
Erdinç Gülener biyografisi ve oynadığı diziler, filmler ile araştırılan isimler arasında yer alıyor. Tiyatro kariyeri de bulunan Erdinç Gülener, pek çok dizi ve filmde rol aldı. Son olarak ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizide Volkan karakterine hayat verdi. Peki, Erdinç Gülener kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Erdinç Gülener filmleri ve dizileri hakkında detaylı bilgiler
Erdinç Gülener 26 Ocak 1971 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini İzmit’te tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalını kazanıp 1997 yılında bu okuldan mezun oldu. Aynı yıl Devlet Tiyatrolarının açtığı sınavı kazandı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak göreve başladı. 8 yıl sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’na atandı.2014 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevine devam etmektedir.
2013-2014 sezonlarında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' adlı dizide ''Müfettiş Kane'' rolünde oynamış, 220.bölümde ölerek diziden ayrılmıştır. Erdinç Gülener daha sonra ''Kertenkele'' adlı dizide ''Ünsal Komiser'' rolünü oynamış, 71.bölümde (2.sezonun finali) ölerek diziden ayrılmıştır.
Gülener, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitmenliği yapmıştır.
DAHİL OLDUĞU TİYATRO OYUNLARI
- Kerbela
- İhanet
- Yıldız Yargılanmsı
- Elele
- Antigone
- Kamyon
- Hasan Sabbah
- Bahar Noktası
- Fehim Paşa Konağı
- Hayvan Çiftliği
- Gol Kralı Sait Hop Sait
- Eşeğin Gölgesi
- Küçük Korku Dükkanı
- Muhteşem Gatsby
- Aziz Dostum Çehov
- Yunus Emre
OYNADIĞI DİZİLER
- Yeni Evli (2007) Payidar
- Canan (2010-2011) Selim
- Ben Onu Çok Sevdim (2013-2014) Ferit Alnar
- Kurtlar Vadisi Pusu 8. Sezon (2013-2014) Müfettiş Richard Kane (204.Bölüm-220.Bölüm)
- Kertenkele (2014-2016) Komiser Ünsal (1.Bölüm-71.Bölüm)
- Bir Deli Sevda (2017) Cengiz Gökdeniz
- Çukur (2019) Adem Yılmaz
- Kırmızı Oda (2021) Erhan Gölge
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2021) Volkan
OYNADIĞI FİLMLER
- Ustalar Alimler Ve Sultanlar (2010) Osman Gazi
- Bu İşte Bir Yalnızlık var (2013) Kenan
- Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (2014) Poyraz