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Erdem Kaynarca kimdir, kaç yaşında?

#Erdem Kaynarca#Erdem Kaynarca Kimdir#Erdem Kaynarca Nereli
Erdem Kaynarca kimdir, kaç yaşında

Erdem Kaynarca, oynadığı diziler ve filmler ile dikkatleri üzerine çekti. Şu ana kadar pek çok dizide rol alan Erdem Kaynarca, Emanet isimli film ile dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Erdem Kaynarca kimdir, kaç yaşında? İşte, Erdem Kaynarca dizileri ve filmleri

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Erdem Kaynarca, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdikten sonra Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümünü de bitirmiştir. Genç yaşına rağmen oyunculuk kariyeri boyunca çok sayıda tiyatro oyununda oynamıştır.

Arzu Tramvayı, En Kötü İş, Luna Park Oyunları, Bahar Noktası, Trendeki Yabancı, Gövde Gösterisi, Kadınlar Devleti, Romeo & Juliet, Merhaba, Martı, Performansçı gibi tiyatro oyunlarında yer alan Erdem Kaynarca'nın ilk dizi deneyimi Kalp Atışı'dır. Erdem Kaynarca 1.82 metre boyunda ve 76 kilodur.

Erdem Kaynarca'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Yasak Elma (Dündar) (TV Dizisi)

2018 – Bir Deli Rüzgar (Tunahan) (TV Dizisi)

2017 – Kalp Atışı (Mehmet) (TV Dizisi)

2016 – Emanet (Sinema Filmi)

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