Erdal Şeyda Lafçı kimdir? İşte hayatını kaybeden Erdal Şeyda Lafçı hakkında bilgiler

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Erdal Şeyda Lafçı, basına yansıyan haberlerin ardından gündem oldu. Balıkesir'de geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Erdal Şeyda Lafçı, bir süredir Hepsi'nin üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül ile birlikte idi. İşte, hayatını kaybeden Erdal Şeyda Lafçı hakkında bilgiler...

ERDAL SEYDA LAFÇI KİMDİR?

Kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu Susurluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı 34 SD 7339 plakalı otomobil, aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesi ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan otomobil, korkuluklara çarparak durabildi. Sürücü Lafçı olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Hepsi grubunun eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül ise hafif şekilde yaralandı. Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

6 yıldır Erdal Şeyda Lafçı ile arkadaş olan Gülçin Ergül, geçtiğimiz mayıs ayında Lafçı ile ilişkisini duyurmuştu.