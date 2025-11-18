×
Erdal Özyağcılar, Urfa’dan tekerlekli sandalyede döndü!

Güncelleme Tarihi:

#Erdal Özyağcılar#Urfa#İstanbul Havalimanı
Erdal Özyağcılar, Urfa’dan tekerlekli sandalyede döndü
Cansu Topçu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 08:55

Erdal Özyağcılar, Urfa dönüşü İstanbul Havalimanı’nda tekerlekli sandalyede görüntülendi. Usta oyuncu, fotoğrafını çeken muhabirlere sert tepki gösterdi.

ÇEKMEYİN BENİ!

Erdal Özyağcılar önceki gece İstanbul Havalimanı’nda objektife takıldı. Urfa’dan dönen ünlü oyuncu, tekerlekli sandalyede görüntülendi. Bir havalimanı görevlisinden yardım alan usta oyuncu, fotoğraflarının çekilmesine sert tepki gösterdi, muhabirlere “Çekmeyin beni!” diye bağırdı.

Erdal Özyağcılar, Urfa’dan tekerlekli sandalyede döndü

YOL YORGUNU

Erdal Özyağcılar, tepkisinin nedenini şu sözlerle açıkladı: “Uçak 2 saat rötarlı kalktı, yol da 2 saat sürdü. Çok yorgun olduğum için tekerlekli sandalyeye oturdum, yoksa gayet iyiyim. Ama orada almışlar ellerine telefonları, gözüme sokacaklar neredeyse, ‘Ayağınız mı kırıldı?’ diye soruyorlar, ona sinirlendim. Her şeyin bir adabı var.”

 

