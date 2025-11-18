Erdal Özyağcılar, Urfa’dan tekerlekli sandalyede döndü!

Haberin Devamı

ÇEKMEYİN BENİ!

Erdal Özyağcılar önceki gece İstanbul Havalimanı’nda objektife takıldı. Urfa’dan dönen ünlü oyuncu, tekerlekli sandalyede görüntülendi. Bir havalimanı görevlisinden yardım alan usta oyuncu, fotoğraflarının çekilmesine sert tepki gösterdi, muhabirlere “Çekmeyin beni!” diye bağırdı.

YOL YORGUNU

Erdal Özyağcılar, tepkisinin nedenini şu sözlerle açıkladı: “Uçak 2 saat rötarlı kalktı, yol da 2 saat sürdü. Çok yorgun olduğum için tekerlekli sandalyeye oturdum, yoksa gayet iyiyim. Ama orada almışlar ellerine telefonları, gözüme sokacaklar neredeyse, ‘Ayağınız mı kırıldı?’ diye soruyorlar, ona sinirlendim. Her şeyin bir adabı var.”