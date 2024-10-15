Erdal Özyağcılar ile Ezo Sunal aynı filmde

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ANLAMLI HEDİYE

Birçok Yeşilçam filminde Kemal Sunal’la birlikte rol alan Erdal Özyağcılar, “Şam’piyonlar’-Satrancın Gizemli Taşları” adlı yeni projesinde ise Sunal’ın kızı Ezo Sunal’la bir araya geldi. Ezo Sunal, bir zamanlar babasıyla yakın arkadaş olan usta oyuncuya set hatırası olarak yüzük hediye etti. Bu anlamlı armağan, sanatçıya duygusal anlar yaşattı.

OCAKTA VİZYONDA

Satranç konulu reel-animasyon filmi “Şam’piyonlar’-Satrancın Gizemli Taşları”, 10 Ocak 2025’te vizyona girecek. Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu film, yaz tatilinde ailesiyle beraber dedesinin yanına giden Efe’nin satrançla tanışmasını konu alıyor.

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