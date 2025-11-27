Erdal Özyağcılar: Bakın sağlam bacaklarım!

Haberin Devamı

HAVALİMANI 8 KİLOMETRE, GİT GİT BİTMİYOR!

Erdal Özyağcılar geçen hafta İstanbul Havalimanı’nda tekerlekli sandalyede görüntülenmiş, bacağında bir sorun olup olmadığını soran muhabirlere sert tepki göstermişti. Özyağcılar önceki gün de Bebek’te objektife yansıdı.

Muhabirlere gülerek “Gelinn gelin bakın sağlam bacağım” diyen oyuncu, havalimanındaki uzun mesafeden dert yandı: “Orası çok uzun, insan yoruluyor. Ondan oturdum tekerlekli sandalyeye. Arnavutköy’de görürseniz beni sandalyede, gelin yanıma. 8 kilometre havaalanı git git bitmiyor. Yine gideceğim, tekerlekli sandalyemi hazırladılar!”

BU OYUNCULAR BENİM LİSTEMDE İLK 5’TE

Arnavutköy’de oturduğunu söyleyen Erdal Özyağcılar, “Bebek’te arkadaşlarım var, gelip onlarla oturup sohbet ediyorum” dedi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Özyağcılar’a en beğendiği erkek oyuncular da soruldu. Usta oyuncu şöyle yanıt verdi: “İlker Aksum, Bülent Şakrak, Cihat Süvarioğlu, Alper Çankaya ve Sercan Badur. Bunlar benim listemde ilk 5 sırada. Hepsi tiyatro kökenli. Sağlam oyuncular. Elmas elmas!”