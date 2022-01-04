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Erdal Murat Aktaş, Picasso filmi çekecek

#Erdal Murat Aktaş#Barselona#Picasso
Erdal Murat Aktaş, Picasso filmi çekecek

Geçtiğimiz mayıs ayında gittiği İspanya’da bir dizinin yönetmenliğini üstlenen Erdal Murat Aktaş, Barselona’daki çekimlerine devam ederken, bir yandan da yeni film projesinin startını verdi.

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Modern resim sanatının en büyük temsilcilerinden Pablo Picasso’yla ilgili bir kitaptan yola çıkarak “Loving Picasso” filmini projelendiren Aktaş, hazırlıklara başladığını açıkladı. Picasso’nun yaşamının bir bölümünü konu alacak film, bahar aylarında İspanya ve Fransa’da çekilecek.

AİLESİYLE GÖRÜŞÜYORUZ

Erdal Murat Aktaş, “Loving Picasso” için şunları söyledi: “Picasso bir sanat dâhisi, çok tutkulu bir sanatçı. Renkli bir yaşamı varmış. Ailesiyle görüşüyoruz. Hayatına dair çok detay bulunuyor. Binlerce eser, her birinin ayrı duygusu ve üretme süreci var. Bu projeyle ünlü ressamın hayatındaki gri alanlara girebilmeyi ve oradan tutku dolu bir hikâye çıkarmayı arzu ediyorum.”

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