Ercan Deniz'in 'DNA testi' iddiasına Özcan Deniz'den videolu yanıt

Deniz ve Aktan’ın nasıl evlendiğini anlatan Ercan Deniz, “Feyza Hanım, Antalya’dan İstanbul’a otobüsle geldi. Özcan Deniz fotoğrafını beğendi, dizide figüran olacaktı. 10 gün sonra hamile kaldı” dedi. Özcan Deniz’in bebeğin kendisinden olduğuna inanmadığı için DNA testi yaptırdığını açıklayan Ercan Deniz “Özcan Bey, ondan mı hamile kaldı diye DNA testine götürdü. Çocuk, Özcan’ın çıktı. Sonra sürekli o kadın ‘ben çocuğu doğurup gideceğim, sizin gibi pis aileyle kalamam’ diye bizi aşağıladı” diye konuştu.



‘BU SENİN MORUK DEDEN’



Ercan Deniz, Feyza Aktan’ın Kuzey doğduktan sonra aileyi aşağılamaya devam ettiğini dile getirdi: “Hepimizin gözü önünde bebeğe dönerek Özcan için ‘bu senin moruk deden’ diyor. Ercan Deniz “Özcan Deniz’in şiddet eğilimi var mı” sorusuna da yanıt verdi: “Feyza Hanım’ı darp etmedi mi? Zaten darp raporu elinde değil miydi? Anasına el uzatmadı mı? ”

Kimse onun köpeği değil



Ercan Deniz, annesinin Aydın’da tedavi gördüğünü ve ciddi rahatsızlığı olduğunu söyledi: “Parayla kimse kimseyi terbiye edemez, ceza veremez. Hele seni doğuran annemi parayla ıslah edemezsin, ceza veremezsin. Annemin kirasını da ödemedi, maaşını da vermedi. Annem aç değil, açıkta değil. Kimse onun köpeği de değil kulu da değil.”

DNA İDDİASINA VİDEOLU YANIT

Özcan Deniz de, abisinin DNA testi iddiasının ardından ‘3 Eylül 2017 çocuğumun olacağını öğrendiğim an’ notuyla Aktan’ın hamile olduğunu öğrendiği an yaşadığı mutluluğu dile getirdiği videoyu sosyal medyadan yayınladı.

Ardından sert sözlerle karşılık verdi:

“Zıvanadan çıkıp çocuğumu ve annesini mi diline doladın şimdi de. İftiralarınla, hayalgücünle 7 yaşındaki çocuğumun sosyal ve eğitim hayatına, psikolojisine, aile birliğine, mutluluğuna mı ateş ediyor ve ettiriyorsun? Annesinin namusuna mı dil uzatıyorsun şu an? Çok ciddi şahsiyet sorunun var. Ya torbacını değiştir ya da acil tedavi ol.”