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Ercan Deniz'den suç duyurusu: Özcan beni ölümle tehdit etti

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#Özcan Deniz#Ercan Deniz#Tehdit
Ercan Denizden suç duyurusu: Özcan beni ölümle tehdit etti
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 08:44

ÖZCAN Deniz ile abisi Ercan Deniz arasında sular durulmuyor. Abi Deniz, Özcan Deniz’in kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçeye göre, 5 Nisan 2026 tarihinde Ercan Deniz’in cep telefonuna Özcan Deniz’in menajeri Erhan K. tarafından bir ses kaydı gönderildi.

İddiaya göre Özcan Deniz’e ait olan ses kaydında, “Bugüne kadar yaptıklarınla kendi bacağına sıktın. Bu saatten sonra da kendi yaptıklarınla kendi kafana sıkarsın haberin olsun” şeklinde ifadelere yer verildi.

Ercan Deniz’in avukatı, Özcan Deniz’in bu ifadelerinin müvekkilinin hayatına yönelik açıkça ve doğrudan bir ateş açma tehdidi niteliğinde olduğunu suç duyurusu dilekçesinde belirtti.

Başına gelebilecek her türlü kaza ve saldırıdan Özcan Deniz’i sorumlu tutan Ercan Deniz, kayıttaki sesin kimliğinin doğrulanması için uzman ses analizinin yapılmasını talep etti.

ANNESİNİ KORUMAK İSTEDİ

Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Deniz, diğer kardeşleri Sibel Deniz Semerci’den de hakaret gerekçesiyle şikâyetçi olmuştu. Açılan dava üzerine Özcan Deniz dün tanık olarak ifade vermek için Aydın Adliyesi’ne gitti.

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Şarkıcı, duruşma sonrası açıklama yaparak kız kardeşi Sibel’i savundu. Deniz, kardeşinin sarf ettiği sözlerin hakaret olmadığını, annesini ve küçük kardeşini korumak için tepki gösterdiğini belirtti.

Davanın haksız olduğunu vurgulayan şarkıcı, kardeşinin yanında durduğunu ifade etti. Mahkeme, Sibel Deniz Semerci için ön ödeme uyarısı kararı verdi. Semerci’nin bu ödemeyi yapması durumunda davanın düşeceği belirtildi. m Özge EĞRİKAR

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#Özcan Deniz#Ercan Deniz#Tehdit

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