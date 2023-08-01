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Erbu Akel, oğlu Eren ile tatilde

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#Ebru Akel#Aleyna Kalaycıoğlu#Ümit Davala
Erbu Akel, oğlu Eren ile tatilde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 09:25

Ebru Akel, oğlu Eren ile tatiline devam ediyor. Sunucu önceki gün bir sahilde görüntülendi.

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Ebru Akel, önceki gün Türkbükü Gölköy’deki Suites Otel’in sahilinde vakit geçirdi. Akel, arkadaşlarıyla sohbet edip oğlu Eren’le yakından ilgilendi.

Erbu Akel, oğlu Eren ile tatilde

Ünlü sunucu, görüntülendiğini fark edince objektifleri selamlamayı ihmal etmedi. Akel’in bir süre daha tatiline devam edeceği öğrenildi. (Umut ÜNVER)

Erbu Akel, oğlu Eren ile tatilde

Yaz geldi, ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

TEK BAŞINA

Aleyna Kalaycıoğlu, Çeşme’de tatil yapıyor. Şarkıcı önceki gün sahilde görüntülendi.

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Erbu Akel, oğlu Eren ile tatilde

Kalaycıoğlu’nun haftaya yeni şarkısının klip çekimi için Rotterdam’a gideceği öğrenildi. Şarkıcı, tek başına dinlenip tatilin keyfini çıkarıyor. (Deniz BOY)

İSKELEDE ŞAKALAŞTILAR

Eski futbolcu Ümit Davala önceki gün eşi Başak Davala’yla Gölköy Flam Beach’te görüntülendi. İskeleye çıkan çift, şakalaştıktan sonra kendilerini serin sulara bırakarak keyifli dakikalar geçirdi. (Umut ÜNVER)

Erbu Akel, oğlu Eren ile tatilde

 

 

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#Ebru Akel#Aleyna Kalaycıoğlu#Ümit Davala

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