Erbu Akel, oğlu Eren ile tatilde

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Ebru Akel, önceki gün Türkbükü Gölköy’deki Suites Otel’in sahilinde vakit geçirdi. Akel, arkadaşlarıyla sohbet edip oğlu Eren’le yakından ilgilendi.
Ünlü sunucu, görüntülendiğini fark edince objektifleri selamlamayı ihmal etmedi. Akel’in bir süre daha tatiline devam edeceği öğrenildi. (Umut ÜNVER)
Yaz geldi, ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...
TEK BAŞINA
Aleyna Kalaycıoğlu, Çeşme’de tatil yapıyor. Şarkıcı önceki gün sahilde görüntülendi.
Kalaycıoğlu’nun haftaya yeni şarkısının klip çekimi için Rotterdam’a gideceği öğrenildi. Şarkıcı, tek başına dinlenip tatilin keyfini çıkarıyor. (Deniz BOY)
İSKELEDE ŞAKALAŞTILAR
Eski futbolcu Ümit Davala önceki gün eşi Başak Davala’yla Gölköy Flam Beach’te görüntülendi. İskeleye çıkan çift, şakalaştıktan sonra kendilerini serin sulara bırakarak keyifli dakikalar geçirdi. (Umut ÜNVER)