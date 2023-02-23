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Enrico Macias’tan mesaj var: Yaraları birlikte saracağız

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#Enrico Macias#Cezayir#Fransa
Enrico Macias’tan mesaj var: Yaraları birlikte saracağız
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 07:58

Cezayir asıllı Fransız şarkıcı Enrico Macias, felaketi yaşayan Türkiye’ye Hürriyet aracılığıyla seslendi: “Yaraları sarmak için el birliğiyle hareket etmeliyiz. En kısa zamanda tekrar bir araya geleceğiz.”

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GÖRDÜĞÜMÜZ DEPREMLERİN EN FELAKETİNİ SİZ YAŞADINIZ

Türkiye’de birçok kez konser veren Enrico Macias, deprem felaketine kayıtsız kalamadı. Hürriyet aracılığıyla Türkiye’ye mesaj gönderen sanatçı, büyük üzüntü duyduğunu söyledi: “Depremin ertesi günü gazetenizi arayıp taziyede bulunmuştum. ‘Deprem bir felakettir, Tanrı sizlere yardım etsin’ diye bir mesajım oldu. Basından öğrendiklerimiz çok üzücü. Kayıplar ve yaralıların sayısı çok fazla. Bugüne kadar gördüğümüz depremlerin en felaketini siz yaşadınız.”

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TÜRK HALKININ BAĞLILIĞINI TELEVİZYONDAN İZLEDİK

Enrico Macias sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk halkının bu konudaki duyarlılığını, yardımseverliğini, birbirlerine olan bağlılığını televizyondan izledik. Şimdi o büyük yaraları sarmak lazım. Bütün dünya acınızı paylaştı, birbirleriyle yarış halinde yardıma koştular. Bu insanlık adına önemli bir olay. Yaraları sarmak için fazla zaman geçirmeden el birliğiyle hareket etmeliyiz. Özellikle Fransa’daki bizler bu çok hassas konuya karşı en kısa zamanda tekrar bir araya geleceğiz.”

 

 

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#Enrico Macias#Cezayir#Fransa

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