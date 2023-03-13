Enrico Macias Türkiye için kolları sıvadı

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Türkiye’de geniş bir dinleyici kitlesi bulunan dünyaca ünlü şarkıcı Enrico Macias, deprem felaketine kayıtsız kalamadı. 17 Ağustos 1999’daki Marmara depreminden sonra Paris’te düzenlenen yardım konserinde sahneye çıkan Enrico Macias bir kez daha Türk halkına yardım eli uzatmak için harekete geçti. 24 sene önce Paris Olympia’da düzenlenen yardım konserinde Türk ve yabancı şarkıcılarla sahneye çıkan Enrico Macias, “Ajda Pekkan, Mustafa Sandal, Zerrin Özer, Coşkun Sabah, Selami Şahin ve Arif Sağ da konsere katılan 35 sanatçı içindeydi. Gecenin gelirini bir çek olarak yaptırıp Ajda Pekkan ile Kocaeli Valisi’ne giderek teslim etmiştik” dedi.



EN KISA ZAMANDA YENİ BİR KONSER VERECEĞİZ



Yeni bir yardım konseri için görüşmeler yaptığını da dile getiren Macias, “24 sene önce yaptığımızı en kısa zamanda tekrarlayarak bir konser gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bir ön toplantı yaparak Fransa’daki birçok ünlü ismi davet ettik ve konuştuk. Büyük de bir destek alıyoruz” dedi. 99 depremi için yapılan yardım konserinde imzası olan ünlü organizatör Erkan Özerman’a da teşekkür eden ünlü sanatçı, “Erkan Özerman’ın büyük bir başarısıydı. Bu seferki organizasyonda kendisi önemli bir rahatsızlık ve tedavi sürecinde olduğu için onu yalnız bırakmayacağız. Kendisine destek olacağız” diye konuştu.

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Elbirliğiyle hareket etmeliyiz

Enrico Macias, Hürriyet Gazetesi aracılığıyla deprem sonrası duyduğu üzüntüyü “Türk halkının bu konudaki duyarlılığını, yardımseverliğini, birbirlerine olan bağlılığını ve büyük fedakârlıklar yaptığını televizyonlardan izledik. Şimdi o büyük yaraları sarmak lazım. Yaraları sarmak için fazla zaman geçirmeden elbirliğiyle hareket etmeliyiz” sözleriyle dile getirmişti.

Ajda Pekkan ile Olympia’da sahneye çıkmıştı

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Enrico Macias ve Ajda Pekkan birçok kez aynı sahneyi paylaştı. İki ünlü isim 1976 yılında da Paris Olympia’da birlikte hayranlarının karşısına çıkıp şarkı söylemişti.