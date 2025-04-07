Neşe Karaböcek'in hayatı kitap oldu... 'Enişte olayını' da yazdı

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SES sanatçısı ve oyuncu Neşe Karaböcek, hayatının bilinmeyenlerini anlattığı bir anı kitabı hazırladı. Tam 70 yıldır sahnelerde olan usta sanatçı, “İşte Benim Masalım” adını taşıyan kitabında az bilinen çocukluk yıllarını, 3 yaşında başlayan müzik hayatını, nasıl şöhret olduğunu, sahne başarılarını ve hayatının en büyük trajedilerinden biri olan oğlu Hasan’ın vefatını kaleme aldı.

Neşe Karaböcek, önümüzdeki günlerde Doğan Kitap’tan çıkacak “İşte Benim Masalım”da bugüne kadar hiç paylaşmadığı çok özel konulara yer verdi.

İKİ KARDEŞ DÜŞMAN OLDU



O konulardan biri de; sanatçıyı kendisi gibi şarkıcı olan kardeşi Gülden Karaböcek’le birbirine düşman eden ‘enişte’ olayı.

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Neşe Karaböcek 1964’te plak şirketi sahibi ve besteci Atilla Alpsakarya ile evlenmiş, bu evlilik 1974’te sona ermişti.

Alpsakarya, boşandıktan hemen sonra Neşe Karaböcek’in kardeşi Gülden Karaböcek’le nikâh masasına oturdu.

Kardeşiyle bir daha görüşmeyen Neşe Karaböcek, aralarında 50 yılı aşkın süredir devam eden bu “eniştecilik muharebesi”nin bilinmeyenlerini tüm detaylarıyla kaleme aldı.