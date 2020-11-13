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Hayat
Haber Giriş: 13.11.2020 - 11:02 | Son Güncelleme:

Enis Onat kimdir nereli kaç yaşında?

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Enis Onat kimdir nereli kaç yaşında?
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Enis Onat, koronavirüse yakalandığı iddia edilmesinin ardından araştırılan isim oldu. Fashion TV Türkiye ayağının yöneticisi olan Enis Onat, bir dönem gazetecilik de yapmıştır. Peki, Enis Onat kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Enis Onat, 31 Ocak 1975 İzmir doğumludur. Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitimini aldıktan sonra İstanbul ve Marmara Üniversitelerinde tahsilini sürdürdü. 90'lı yılların sonunda gazeteciliğe Cumhuriyet Gazetesi ile adım atan Enis Onat, 2001 yılında Fashion TV Türkiye temsilciği görevine geldi. O dönemden bu yana kanalın idaresini sürdüren Enis Onat, 2011 yılından bu yana kanalın ismini taşıyan moda ödülleri düzenlemektedir.

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