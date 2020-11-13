Enis Onat kimdir nereli kaç yaşında?

Enis Onat, 31 Ocak 1975 İzmir doğumludur. Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitimini aldıktan sonra İstanbul ve Marmara Üniversitelerinde tahsilini sürdürdü. 90'lı yılların sonunda gazeteciliğe Cumhuriyet Gazetesi ile adım atan Enis Onat, 2001 yılında Fashion TV Türkiye temsilciği görevine geldi. O dönemden bu yana kanalın idaresini sürdüren Enis Onat, 2011 yılından bu yana kanalın ismini taşıyan moda ödülleri düzenlemektedir.