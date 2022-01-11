Enis Arıkan: Kendimi oynamak çok keyifliydi

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Film, Sertab Bal’ın (Hazal Kaya) birbirinden komik maceralarını sinema salonlarına getirecek. Eğlenceli filmde Sertab’ın iç sesini Enis Arıkan canlandırıyor.

Alışılmışın dışında bir rolle seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan Arıkan, rolüyle ilgili, “Kendimi oynamak çok keyifli, sadece Enis Arıkan’ın biraz karikatürize hali diyebiliriz. Çok güzel bir setti, seyircinin de çok seveceğini düşünüyorum” dedi. Filmde tüm sahnelerini Hazal Kaya ile çeken oyuncu, “Hazal ile çok yakın arkadaşız. 15 yıl sonra tekrar karşılıklı oynamak çok heyecan vericiydi” şeklinde konuştu.