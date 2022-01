Enis Arıkan: Hazal’ı izlerken Aslı’yı izliyormuş gibi oldum

Haberin Devamı

Dün vizyona giren “Benden Ne Olur” filminde kendisini canlandıran Enis Arıkan’la konuştuk. Yakın arkadaşı Aslı Kızmaz’ın çok satan romanından uyarlanan filmin başrolünde yine yakın arkadaşı Hazal Kaya başrolde. Onur Tuna’nın diğer başrolü paylaştığı filmde Enis Arıkan, Hazal Kaya’nın canlandırdığı Sertab Bal’ın iç sesini “Enis Arıkan” olarak canlandırıyor. Oldukça komik bu rolü ve kendini oynayan Arıkan’a filmi ve projelerini sorduk.



◊ Aslı Kızmaz’ın kitabı “Benden Ne Olur”, çıktığı gün itibariyle filmi nasıl olur diye konuşulan bir projeydi. Kendinizi filmde nasıl buldunuz?



- Kendimi o kadar filme kaptırdım ki filmi izlerken, hiç kendimi izleme fırsatım olmadı diyebilirim. Hazal’ın ve diğer bütün oyuncuların performansından o kadar etkilendim ki... İlk defa kendime takılmadan bir filmi rahat rahat izleyebildim.



◊ Enis Arıkan’ı Enis Arıkan olarak izliyoruz. Ama en güzel yanı aynı zamanda hayali arkadaş olması. Nasıldı böyle bir rolde yer almak?



- Çok severek oynadım, kendimi oynamak çok keyifliydi. Hazal Kaya ile en son 15 yıl evvel beraber bir dizide oynamıştım, tekrar onunla birlikte bir iş yapmak beni çok heyecanlandırdı. O yüzden çok eğlenerek oynadım.

- Ben kimseye vuramam (gülüyor). En korktuğum şeydir aslında birini kırmak, incitmek… Filmdeki etkisi çok komik belki ama ben normal hayatta onları görmezden gelip, çok daha sakin yaşamayı tercih ediyorum.- Hazal Kaya’ya 10 üzerinden 10 veriyorum, çünkü bayılarak izledim onu. Her sahnesinde ona aşık oldum. Diğer bütün oyuncu arkadaşlarım da, benim haddime değil ama benden tam puan aldı.

BÜTÜN OYUNCULARA HAYRAN OLDUM



◊ Eser sahibi Aslı Kızmaz ile yakın arkadaşsınız. Samimiyet filme de yansımış durumda. Sizin de neşeli bir dostluğunuz var. Bu hikayenin ne kadarı gerçek hayat ne kadarı kurgu?



- Bu soruya çok cevap veremem… Ne kadar kurgu, ne kadar gerçek, çünkü Aslı beni mahveder (gülüyor)… Ama sadece şunu söyleyebilirim Hazal’ı izlerken sanki Aslı’yı izliyormuş gibi oldum.



◊ İzlerken kahkahalarıma engel olamadım. Klişe ama size de sorayım siz ne kadar güldünüz?



- Hem çok güldüm hem de izlerken çok duygulandım. Hem Hazal’a hem diğer oyuncu arkadaşlarıma hayran kaldım.

MODELLİK YAPMAK İSTİYORUM

◊ Sırada Enis Arıkan için neler var? Modellik? Yeni oyunlar?



- O kadar istiyorum ki model olmak çünkü artık bir tek şarkıcılık ve modellik kaldı. Dualarınızı benden esirgemeyin her an her şey olabilir (gülüyor).

“CAMDAKİ KIZ” BANA ÇOK İYİ GELDİ

◊ Az önce güldüren Enis Arıkan’dan bahsetmiştik. “Camdaki Kız”da Muzo rolüyle de “arkadaşlar bakın ben oyuncuyum” dediniz resmen. Muzo, kolaya alışmış yapımlar için nasıl bir uyarı oldu?



- Bir oyuncu tabii ki her şeyi oynayabilir ama her şeyi ne kadar iyi oynar onu tartışırız. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bana gelen fırsatları değerlendirmeye çalışıyorum. Biraz yaptığım işlerin aynı olmasından sıkılmıştım bu yüzden farklı bir şey yapmak istiyordum. Bu sebepten “Camdaki Kız” bana çok iyi geldi.