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Engin Polat tahliye oldu mu? Dilan Polat'ın eşi Engin Polat cezaevinden çıktı mı?

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Engin Polat tahliye oldu mu Dilan Polatın eşi Engin Polat cezaevinden çıktı mı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 11:49

Engin Polat tahliye oldu mu sorusu, Dilan Polat'ın cezaevinden çıkmasının ardından merak konusu olmuştu. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanıp, 9,5 ay sonra tahliye olan Dilan Polat, bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cezaevinde tutuklu bulunan eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat'ı ziyaret etti.

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'Kara para aklama ve vergi kaçırma' suçlarından hakkındaki soruşturma nedeniyle tutuklanan Dilan Polat, dün avukatlarının yaptığı başvurunun ardından 9,5 ay sonra tahliye edildi. Cezaevinden çıkan Polat, bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti. İstanbul'dan beraberinde 2 çocuğu ve kardeşi Sıla Doğu ile gelen Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kayınpederi Sezgin Polat ile cezaevinde yaklaşık 1’er saat görüştü.

Dilan Polat, cezaevi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken, kız kardeşi Sıla Doğu ise "Tabii ki çok mutluyuz. İlk kez bugün birbirlerini gördüler. Çok mutlu oldular" dedi. Gazetecilerin "Avukatınız görüşmeye geldi mi?" sorusu üzerine, "Evet geldi. Teşekkür ederiz" diyen Sıla Doğu, 'Engin'in durumu nasıl?' sorusuna ise "Engin'in durumu hiç iyi değil" yanıtını verdi.

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Dilan Polat’ın bindiği araçta ağladığı görüldü.

ENGİN POLAT TAHLİYE OLDU MU?

Engin Polat'ın tutukluluk süreci devam ediyor.

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