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Engin Öztürk, Esra Ruşan ve Bengisu Apak'ın panik anları

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#Engin Öztürk#Esra Ruşan#Bengisu Apak
Engin Öztürk, Esra Ruşan ve Bengisu Apakın panik anları
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 07:55

Engin Öztürk, oyuncu arkadaşları Esra Ruşan ve Bengisu Apak’la aynı araçta görüntülenince panikledi. Muhabirlerden kaçarken aracını sürten oyuncu, “Beni neden takip ediyorsunuz!” diye tepki gösterdi.

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ARKADAŞLARIYLA BULUŞTU

Engin Öztürk önceki gece Ulus’taki bir mekânda arkadaşları Mustafa Aksakallı, Esra Ruşan ve Sarp Apak’ın eşi Bengisu Apak’la bir araya geldi. Oyuncu mekândan sabaha karşı Ruşan ve Apak’la birlikte ayrıldı. Muhabirleri fark edince panikleyen ekip, objektiflerden saklanmak için yüzlerini gizledi.

Engin Öztürk, Esra Ruşan ve Bengisu Apakın panik anları

AÇIKLAMA YAPMA GEREĞİ DUYDUM

Aracıyla Kuruçeşme’ye doğru hareket eden Engin Öztürk, dar yollardan geçtiği sırada aracını sürterek küçük hasarlar almasına neden oldu. Esra Ruşan’ı Etiler’deki oturduğu siteye bırakırken görüntülenen Öztürk, muhabirlere “Arkadaşlar neden takip ediyorsunuz? Yanımdakilerden biri çok yakın arkadaşım, diğeri de yakın bir arkadaşımın eşi. Beni takip ettiğiniz için bu açıklamayı yapma gereği duydum” dedi

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Engin Öztürk, Esra Ruşan ve Bengisu Apakın panik anları

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#Engin Öztürk#Esra Ruşan#Bengisu Apak

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