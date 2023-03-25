Engin Öztürk, Esra Ruşan ve Bengisu Apak'ın panik anları

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ARKADAŞLARIYLA BULUŞTU



Engin Öztürk önceki gece Ulus’taki bir mekânda arkadaşları Mustafa Aksakallı, Esra Ruşan ve Sarp Apak’ın eşi Bengisu Apak’la bir araya geldi. Oyuncu mekândan sabaha karşı Ruşan ve Apak’la birlikte ayrıldı. Muhabirleri fark edince panikleyen ekip, objektiflerden saklanmak için yüzlerini gizledi.

AÇIKLAMA YAPMA GEREĞİ DUYDUM



Aracıyla Kuruçeşme’ye doğru hareket eden Engin Öztürk, dar yollardan geçtiği sırada aracını sürterek küçük hasarlar almasına neden oldu. Esra Ruşan’ı Etiler’deki oturduğu siteye bırakırken görüntülenen Öztürk, muhabirlere “Arkadaşlar neden takip ediyorsunuz? Yanımdakilerden biri çok yakın arkadaşım, diğeri de yakın bir arkadaşımın eşi. Beni takip ettiğiniz için bu açıklamayı yapma gereği duydum” dedi

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