Engin Günaydın'dan Gülse Birsel-Vural Çelik sorusuna yanıt yok: O tartışmaya girmem

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VURAL ÇELİK’İN ARDINDAN



Engin Günaydın, önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı. Sevgilisi Buğu Selen Somer’le görüntülenen ünlü oyuncuya yıllar önce “Avrupa Yakası”nda birlikte rol aldığı Vural Çelik’in vefatının ardından dizinin başrol oyuncusu ve senaristi Gülse Birsel’in

sosyal medyada paylaştığı veda yazısı hakkında ne düşündüğü soruldu.

6 SENELİK SET YANİ



Gülse Birsel’in tepkiler üzerine sildiği o mesajla ilgili yorum yapmak istemeyen Engin Günaydın, “Bu tür tartışmaların içine girmek istemiyorum” dedi. Ünlü oyuncu, Suna Keskin’in “O sette ne kırgınlıklar, ne yanlışlar yaşandı. Oyuncular tolere etti” açıklaması hatırlatılarak yöneltilen “O dönem huzurlu bir set ortamı var mıydı?” sorusuna da “Yani tabii. 6 senelik set yani” yanıtını verdi.

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