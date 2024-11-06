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Engin Günaydın'dan Gülse Birsel-Vural Çelik sorusuna yanıt yok: O tartışmaya girmem

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#Engimn Günaydın#Gülse Birsel#Vural Çelik
Engin Günaydından Gülse Birsel-Vural Çelik sorusuna yanıt yok: O tartışmaya girmem
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 09:03

Engin Günaydın, sevgilisi Buğu Selen Somer’le görüntülendi. Ünlü oyuncu, Gülse Birsel’in tepki çeken Vural Çelik’e veda yazısıyla ilgili soruları “Bu tür tartışmaların içine girmek istemiyorum” diyerek geri çevirdi.

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VURAL ÇELİK’İN ARDINDAN

Engin Günaydın, önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı. Sevgilisi Buğu Selen Somer’le görüntülenen ünlü oyuncuya yıllar önce “Avrupa Yakası”nda birlikte rol aldığı Vural Çelik’in vefatının ardından dizinin başrol oyuncusu ve senaristi Gülse Birsel’in
sosyal medyada paylaştığı veda yazısı hakkında ne düşündüğü soruldu.

Engin Günaydından Gülse Birsel-Vural Çelik sorusuna yanıt yok: O tartışmaya girmem

6 SENELİK SET YANİ

Gülse Birsel’in tepkiler üzerine sildiği o mesajla ilgili yorum yapmak istemeyen Engin Günaydın, “Bu tür tartışmaların içine girmek istemiyorum” dedi. Ünlü oyuncu, Suna Keskin’in “O sette ne kırgınlıklar, ne yanlışlar yaşandı. Oyuncular tolere etti” açıklaması hatırlatılarak yöneltilen “O dönem huzurlu bir set ortamı var mıydı?” sorusuna da “Yani tabii. 6 senelik set yani” yanıtını verdi.

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Engin Günaydından Gülse Birsel-Vural Çelik sorusuna yanıt yok: O tartışmaya girmem

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#Engimn Günaydın#Gülse Birsel#Vural Çelik

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