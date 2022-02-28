Engin Günaydın sevgilisi Buğu Selen Somer’in annesiyle tanıştı

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KAHVE İÇTİLER



Fransa’dan okuduğu ve oyunculuk yapmak istediği öğrenilen Buğu Selen Somer, Engin Günaydın’ı önceki gün Nişantaşı City’s’de annesiyle tanıştırdı. Ünlü oyuncu, sevgilisinin annesiyle alışveriş merkezinin yemek katındaki bir kafede buluşup kahve içti.

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EVLİLİK HAZIRLIĞI MI?



Engin Günaydın ve Buğu Selen Somer, sohbetin ardından AVM’den birlikte ayrıldı. Objektifleri görünce birbirinden uzaklaşan çift, daha sonra ev eşyaları satan bir mağazada buluştu. Günaydın, “Evlilik hazırlığı mı yapıyorsunuz?” sorusunu yanıtsız bıraktı.

Sevgililer geçtiğimiz gece Arnavutköy’de görüntülenmiş, ilişkileriyle ilgili soruları yanıtsız bırakmışlardı...