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Engin Altan Düzyatan'ın baba acısı

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#Engin Altan Düzyatan#Mevlân Düzyatan#Hülya Koçyiğit
Engin Altan Düzyatanın baba acısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 12:13

Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan hayatını kaybetti.

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Acı haberin ardından Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabında taziye mesajı yayınladı:

"Bugün ailemizden sevdiğimiz bir insanı uğurlamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevgili oğlumuz Engin Altan Düzyatan’ın kıymetli babası Mevlan Düzyatan’ı kaybetmenin derin acısı içerisindeyiz.

Başta sevgili oğlumuz Engin Altan Düzyatan olmak üzere tüm ailemizin acısını yürekten paylaşıyor, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

Engin Altan Düzyatanın baba acısı

Mevlan Düzyatan, 25 Ekim Pazar günü Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çeşme Çakabey Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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#Engin Altan Düzyatan#Mevlân Düzyatan#Hülya Koçyiğit

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