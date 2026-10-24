Engin Altan Düzyatan'ın baba acısı

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Acı haberin ardından Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabında taziye mesajı yayınladı:

"Bugün ailemizden sevdiğimiz bir insanı uğurlamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevgili oğlumuz Engin Altan Düzyatan’ın kıymetli babası Mevlan Düzyatan’ı kaybetmenin derin acısı içerisindeyiz.



Başta sevgili oğlumuz Engin Altan Düzyatan olmak üzere tüm ailemizin acısını yürekten paylaşıyor, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

Mevlan Düzyatan, 25 Ekim Pazar günü Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çeşme Çakabey Mezarlığı'nda toprağa verilecek.