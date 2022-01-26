Oruç Reis öldü mü, yaşıyor mu? Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'na damga vuran sahne

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Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı sorusu, Oruç Reis hakkında çıkan ifadelerin ardından merak konusu oldu. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümünde Oruç Reis’in şehit olduğu açıklamaları, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Ancak Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacağı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Oruç Reis'in akıbeti dizinin yeni bölümünde belli olacak.

"BEN İKİ OĞLUMU VERDİM TOPRAĞA"

Fragmana Hüma Hatun’un ''Ben iki oğul verdiğim toprağa, Oruç üçüncüsü oldu. Nasıl ki Oruç'u toprağın altına gömeceksek, içimizdeki acıyı da bağrımıza gömmek bizim vazifemiz.'' Sözleri damga vurdu.

Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı 27 Ocak günü yayımlanacak bölümü ile açıklığa kavuşacak.

ORUÇ REİS NE ZAMAN NASIL ÖLDÜ?

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Cezayir’in doğusunda, İspanya’nın hakimiyeti altında bulunan Tlemsan’ı elde eden Oruç Reis, İspanyollardan yardım alan Tlemsan emirine karşı, elde ettiği yerleri savundu. Topraklarını yedi ay boyunca müdâfaa etti. Yerli halkın ihanet etmesi üzerine, Cezayir’e dönmek için düşman kuşatmasını yarıp dışarı çıkmaya çalıştı.



Düşmanı yararak bir kısım leventleriyle birlikte ırmağı geçti. Ancak, yirmi kadar levendi, düşman tarafında kalmıştı. Oruç Reis, kurtulma ümidi olmadığını bile bile, leventlerini yalnız bırakmamak için tekrar düşmanları arasına daldı. Nehri geçmeye çalışırken leventlerinin çoğu öldü. Tek kollu Oruç Reis, yanındaki son levendin de öldüğünü gördükten sonra, aldığı mızrak yarası sonucu öldü.

Oruç Reis'in 1518’de hayatını kaybettiğinde, kırk sekiz yaşında olduğu tahmin edilmektedir.