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Haber Giriş: 23.11.2020 - 17:18 | Son Güncelleme:

Enes Batur kimdir nereli kaç yaşında? Youtube ile popülaritesini kazandı

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Enes Batur kimdir nereli kaç yaşında? Youtube ile popülaritesini kazandı
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Enes Batur sosyal medyanın gündeminde yer alan isim olmaya başladı. Polis bir baba ve hemşire bir annenin çocuğu olan Enes Batur, Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitim görürken Youtube üzerinden yayınladığı videolarla popülaritesini kazandı. Peki, Enes Batur kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Video paylaşım sitesi Youtube üzerinden yaptığı yayınlarla belirli bir izleyici kitlesine ulaşan Enes Batur, internet üzerinden araştırılan isimler arasında yer alıyor. Yayımladığı videolarla özellikle 18 yaş altı kitleyi etkileyen Enes Batur, bu mecraları takip etmeyen bireylerin araştırdığı isim oldu. Peki, Enes Batur kimdir ve kaç yaşında? İşte, video paylaşım sitesi Youtube üzerinde belirli bir kitleye sahip olan Enes Batur hakkında bazı bilgiler

ENES BATUR KİMDİR?

Polis bir baba ve hemşire bir annenin çocuğu olan Enes Batur, 9 Nisan 1998 tarihinde doğdu. Youtube hesabında paylaştığı eğlenceli ve komik videolarla popülerleşen Enes Batur, ilk olarak bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki incelemeleriyle tanındı. 6 milyonu aşan takipçisi bulunan Enes Batur, uzun süredir kendisi gibi Youtube videoları çeken Başar Karahan ile birlikte. Makyaj videoları vloglar çeken Başak Karahan, sinema televizyon bölümünde okuyor.

Enes Batur ise Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okumaktadır. Enes Batur geçtiğimiz aylarda 'Hayal Değil, Gerçek!' isimli bir film çıkarmıştır.

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