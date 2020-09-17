Enes Batur kimdir, koronavirüs mü oldu? Ünlü YouTuber Enes Batur için emniyet harekete geçti

Ünlü YouTuber Enes Batur koronavirüs karantina kurallarını ihlal etti. Sosyal medyada da gündeme gelen Enes Batur Beykoz’daki lüks villasında bulamadı. Batur'un koronavirüse yakalanmasına rağmen evinde izole olmadığı ortaya çıktı. Enes Batur’un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Ece Naz Üçer, Sancaktepe'de bir öğrenci yurduna yerleştirildi.

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 doğumlu, Türk vlogger ve oyuncudur. YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı. 2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber/Instagrammer Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi.

Bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki incelemeleriyle tanınan Enes Batur'un Youtube kanalında şuan 9 milyon takipçisi bulunuyor.