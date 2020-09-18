Enes Batur kimdir, koronavirüs mü oldu? Karantinaya uymadığı iddia edilen ünlü YouTuber Enes Batur'dan açıklama!

Ünlü YouTuber Enes Batur'un koronavirüs karantina kurallarını ihlal ettiği iddia edildi. Sosyal medyada da gündeme gelen Enes Batur'un Beykoz’daki evinde bulamadığı öne sürüldü. İddiaya göre Enes Batur’un karantinada olmadığının belirlenmesinin ardından Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Daha sonra Enes Batur ve kız arkadaşı Ece Naz Üçer, Sancaktepe'de bir öğrenci yurduna yerleştirildi. Olayın ardından ünlü YouTuber açıklamada bulunarak suçlamaları reddetti.

ENES BATUR'DAN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan Enes Batur, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Üzerime oynanan alçakça kalleşçe büyük bir oyun var. Bunu yapanlar elbet cezasını çekecektir. Allah’ından bulsunlar. Gelişmeleri durum ilerlerse paylaşacağım" dedi. Öğrenci yurdunda şimdiye kadar karantina ihlali yapan 127 kişi kaldığı öğrenildi.

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 doğumlu, Türk vlogger ve oyuncudur. YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı. 2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber/Instagrammer Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi.

Bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki incelemeleriyle tanınan Enes Batur'un Youtube kanalında şuan 9 milyon takipçisi bulunuyor.