Ender Saraç'ın oğlundan yeni iddia: Babam annemi öldürebilir

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BESLENME ve diyet uzmanı Dr. Ender Saraç’ın 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 22.5 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Benan Saraç, tutuksuz sanık Ender Saraç ile avukatları katıldı. Mağdur çocuk M. Saraç ise uzman pedagog eşliğinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır bulundu.



EVİN ETRAFINA SOPALAR SAKLAMIŞTIM KORKUYORDUM



Mahkeme başkanının ‘iki ayrı ifade verdin, hangisi doğru?’ sorusunu sorması üzerine söz alan M. Saraç özetle şunları anlattı: “İkinci verdiğim, cinsel taciz olmadığına ilişkin verdiğim ifade doğru. İlk ifadeyi vermemin sebebi, annemle babam evleri ayırmış, altlı üstlü oturuyordu. Babam bana sürekli ‘pis kokuyorsun’ diyordu. Sürekli yediğime içtiğime karışıyordu. Anneme barışması için baskı yapıyordu. Evin etrafına sopalar saklamıştım, korkuyordum. En son böyle bir yola başvurdum. Olayı ilk anneme söylediğimde inanmadı. Sonra okula gittim, haberi yoktu. Bu durumu okul rehberliğine söyledim. Oraya bu bahaneyle gidersem babam gelecek, utanacak ve beni bir daha baskı altına almayacak diye düşündüm. Diğer ifademi farklı vermemin sebebi annemin suçlanmış olması, Allah korkumun olmasıydı.



ANNEMİ KORUMAK İÇİN YAPTIM



Babam beni baskıladığı için böyle bir yola başvurdum. Babamla videom yok. Babam tarafından herhangi bir cinsel eyleme maruz kalmadım. En son beni kolumdan sürükleyerek zorla yıkamaya çalışmıştı. Anneme bizim gözümüzün önünde saldırmıştı. Annemi korumak için yaptım. Hakim bey, verilen uzaklaştırma kararının ömür boyu sürmesini istiyoruz. Babam, annemi öldürmeye bile kalkabilir, ‘kariyerim sarsıldı’ diyerek kapımıza gelip bizesaldırabilir.”

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MASUM OLDUĞUMU BİLİYORUM

Duruşmada savunma yapan Ender Saraç çocuğunun ilk verdiği ifadenin ezberletildiğini belirterek, “Gerçek olan çocuğun ikinci beyanıdır ve bugünkü mahkeme huzurunda verdiği gerçek beyandır. Oğlumu 8 aydır görmüyorum. Kendisine baskı yapmam mümkün değildir. Akla ve mantığa aykırıdır. Artık masum olduğumu yüzde 100 biliyorum. Beraatımı isterim” dedi. Mahkeme, adli görüşme raporunun beklenmesi için duruşmayı 13 Haziran’a erteledi.