Ender Saraç: Bir komploya kurban gittim

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BESLENME ve diyet uzmanı Ender Saraç’ın oğlu M.S. 5 Aralık 2023’te öğrenim gördüğü okuldaki öğretmenlerine, babasından cinsel istismar gördüğünü söyledi. Öğretmenleri ve okul idaresi tutanak tutarak M.S.’nin bu iddiasını polise bildirdi. M.S. olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Çocuk İzleme Merkezi’nde (ÇİM) verdiği ilk ifadesinde de istismara uğradığını iddia etti.



BABAMA KIZDIĞIM İÇİN BU ŞEKİLDE İFADE VERDİM



M.S. Çocuk İzleme Merkezi’nde verdiği ek ifadesinde ise bu kez babasının, annesi ve kendisine kötü davrandığını, ona ders vermek amacıyla cinsel istismara maruz kaldığını söylediğini, aslında istismara maruz kalmadığını ve şikâyetçi olmadığını belirtti. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Ender Saraç hakkında “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. M.S. mahkemede de psikolog eşliğinde verdiği ifadesinde babası Ender Saraç’a kızdığını, ona ders olsun diye bu iddiaları uydurduğunu, babasının kendisini zorla duşa sokmadığını ve herhangi bir cinsel eylemine maruz kalmadığını söyledi.



DELİL YARATMAK İÇİN ÇOCUK KULLANILDI



İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Ender Saraç ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Ender Saraç, “Bu suçu asla ve asla işlemedim, bir komploya kurban gittim. Mahkemenizden beraat talep ediyorum” dedi. Saraç’ın avukatı Altın Mimir de “Bu yargılamanın en büyük mağdurları müvekkilim ve müşterek çocuktur. Müvekkilim boşanma davası açtıktan hemen sonra, oraya delil yaratmak için çocuk kullanılmıştır. Müvekkilim maddi ve manevi olarak çok mağdur olmuştur. Suçu işlemediği sabit olup, bu iftiradan kurtulması ile hakkında beraat kararı verilmesini talep ederim” diye konuştu. Mahkeme heyeti, suçu işlemediğinin sabit olması gerekçesiyle Ender Saraç’ın beraatine karar verdi.