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En Hamarat Benim dış ses olarak bilinen, programın seslendiricisi, kim olduğu merak uyandırmaya devam ediyor. Daha önce Temizlik Benim İşim isimli yarışmada sunuculuk üstlenen Kadir Ezildi'nin sunduğu En Hamarat Benim, yeni sezonda farklı formatı ile izleyicinin karşısına geçti. Peki, En Hamarat Benim dış ses kimdir? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

EN HAMARAT BENİM YARIŞMASININ DIŞ SESİ KİMDİR?

En Hamarat Benim yarışmasının dış sesi resmi olarak bilinmese de, yarışmanın yapım ekibinde yer alan ve dış sesi olarak iddia edilen Sinan Çiçek, aynı ses tonuna sahip değildir. En Hamarat Benim dış sesi olarak bir diğer isim ise geçtiğimiz yıl Zuhal Topal ile Sofrada'nın da sunucusu olan Aydoğan Temel'dir.