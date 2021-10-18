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En Hamarat Benim dış ses kimdir?

#En Hamarat Benim#En Hamarat Benim Dış Ses#En Hamarat Benim Dış Sesi
En Hamarat Benim dış ses kimdir

En Hamarat Benim yarışmasının dış sesi, programı yakından takip eden pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. En Hamarat Benim yarışmasının dış sesi kimdir sorusuna alacakları cevaba göre araştırmalarını sürdürecek olan vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki, En Hamarat Benim yarışmasının dış sesi kimdir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler?

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En Hamarat Benim dış ses olarak bilinen, programın seslendiricisi, kim olduğu merak uyandırmaya devam ediyor. Daha önce Temizlik Benim İşim isimli yarışmada sunuculuk üstlenen Kadir Ezildi'nin sunduğu En Hamarat Benim, yeni sezonda farklı formatı ile izleyicinin karşısına geçti. Peki, En Hamarat Benim dış ses kimdir? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

EN HAMARAT BENİM YARIŞMASININ DIŞ SESİ KİMDİR?

En Hamarat Benim yarışmasının dış sesi resmi olarak bilinmese de, yarışmanın yapım ekibinde yer alan ve dış sesi olarak iddia edilen Sinan Çiçek, aynı ses tonuna sahip değildir. En Hamarat Benim dış sesi olarak bir diğer isim ise geçtiğimiz yıl Zuhal Topal ile Sofrada'nın da sunucusu olan Aydoğan Temel'dir. 

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