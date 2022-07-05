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En güzelleri seçtiler

#Vahe Kılıçarslan#Mankenimiz Sizsiniz#Demet Şener
En güzelleri seçtiler

Vahe Kılıçarslan’ın sunuculuğunu üstlendiği “Mankenimiz Sizsiniz” isimli yarışmada Demet Şener, Mesut Yar, Kemal Doğulu ve Muammer Ketenci de jüri üyeliği yaptı.

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Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tuvid XXL’in “Mankenimiz Sizsiniz” isimli yarışması, geçtiğimiz hafta sonu ünlü isimleri Bursa’da bir araya getirdi.

Nilüfer ilçesinde düzenlenen yarışmanın sunuculuğunu Vahe Kılıçarslan üstlendi.

En güzelleri seçtiler

Çekişmeli geçen yarışmanın jüri üyeleri arasında Demet Şener, Kemal Doğulu, Mesut Yar ve Muammer Ketenci de vardı.

Yarışmada 19 yaşındaki Su Aydın birinci olurken, 25 bin TL’lik ödülün de sahibi oldu.

Su Aydın’a hediyesini, organizasyonun mimarı Vural Pekaslan tarafından takdim edildi.

İstanbul’dan katılan Ece Akova ikinci seçilirken, Azerbaycan’dan katılan Melek Güliyeva ise üçüncü güzel oldu.

 

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#Vahe Kılıçarslan#Mankenimiz Sizsiniz#Demet Şener

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