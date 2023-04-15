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En güzel figür annemizinki... Tuba Büyüküstün’ün balmumu figürü görücüye çıktı!

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#Tuba Büyüküstün#Maya Saylak#Toprak Saylak
En güzel figür annemizinki... Tuba Büyüküstün’ün balmumu figürü görücüye çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 10:41

Tuba Büyüküstün’ün balmumu figürü önceki gün Madame Tussauds İstanbul’un koleksiyonundaki yerini aldı.

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Açılışa katılan oyuncu, heyecanlı olduğunu söyledi:

“Figür çok iyi olmuş. Bitmiş halini ilk defa ben de sizlerle birlikte gördüm. İnanamadım; çok benziyor. Madame Tussauds Müzesi’ni ilk kez 17 yaşımdayken ziyaret etmiştim. Bugün ise bunu yaşıyor olmak çok bambaşka bir motivasyon.”

Tuba Büyüküstün’ün kızları Maya ve Toprak da “Buradaki en güzel figür annemizinki” dedi.

En güzel figür annemizinki... Tuba Büyüküstün’ün balmumu figürü görücüye çıktı

Oyuncu, Madame Tussauds İstanbul’un ay sonuna kadar elde edeceği bilet gelirinin bir bölümünü deprem bölgesindeki çocuklar için UNICEF’e bağışlayacağını açıkladı.

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#Tuba Büyüküstün#Maya Saylak#Toprak Saylak

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