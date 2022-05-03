En güzel bayram anıları

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DOĞUKAN MANÇO

HEPİNİZ BENİM ÇOCUKLARIMSINIZ





“BİR akşam, babam bize seslendi; ‘Çocuklar yardım edin’ dedi ve arabanın yanına gittiğimizde bir sürü paketle karşılaştık. O paketler 10 gün kadar mutfakta bekledi ve biz de merak içindeydik. 10 günün sonunda babam mahalledeki arkadaşlarımı çağırmamı istedi. Geldiklerinde hepimize aynı paketleri, ertesi gün olan bayram için hediye olarak verdi. Çok sevinmiştik ama ben bizimki neden farklı değil diye düşünmüştüm. Heyecanımın yerini çocuk kıskançlığım almıştı. Babama, bana neden başka çocuklarla aynı hediyeyi verdiğini sorduğumda, ‘Onlar başka çocuklar değil, hepiniz benim sorumlu olduğum çocuklarımsınız’ demişti. O gün çocukluğun verdiği kıskançlıkla öfkelenmiştim ama büyük ders aldığımı yıllar sonra anladım.”

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HÜLYA KOÇYİĞİT

BAYRAM HARÇLIKLARIMIZI LUNAPARKTA HARCARDIK





“Çocukluk hafızamda bayramlar geleneksel ve çok özel günlerdi. Biz üç kız kardeşiz. Annem, bayram günlerine çok önem verirdi ve bayram kıyafetlerimiz konusunda çok özenliydi. Çocukluk yıllarımda hazır giyim olmadığı için terziye bizim için birbirinden güzel kıyafetler diktirirdi. Arife akşamı kıyafetlerimizi ütüler ve kırışmasın diye evimizin salonundaki sehpalara sererdi. Altına rugan pabuçlarımızı koyardı. Bayram sabahı bizi özenle giydirirdi ve yakın akrabalarımızı ziyarete giderdik. Mahallemizde yaşayan komşularımızın kapılarını çalar, ‘Mübarek bayramınız kutlu olsun’ diyerek ellerini öperdik. Harçlıklarımızı toplayarak lunaparka oynamaya giderdik. Bütün gün oynardık. Annemin sabah saçlarımıza özenle taktığı kurdeleler dağılır bazen kayıp olurdu. Akşam kıyafetlerimizde lekeler, yırtıklar olurdu ama çok eğlenmiş ve mutlu olarak dönerdik. Bayramlar benim için çok önemli. Çocukluğumda yaşadığım bayramları kendi ailemde devam ettirmeye özen gösteriyorum.”

JESSICA MAY

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BABAMIN ELİNİ ÖPÜP PARA İSTEDİM





“Türkiye’de bayramlarda çocuklara harçlık verildiğini öğrendiğimde çok şaşırdım ama hoşuma gitti. Fakat bunun için biraz geç kaldığımı fark ettim. Ama bir çocuk, anne ve babası için her zaman çocuktur diye düşünüyorum. Ben de geçen sene bayramda Brezilya’dayken babamın elini öpüp, para istedim. Ne olduğunu anlamadı. Çünkü Brezilya’da böyle bir âdet yok. Sonra ona anlattım. Bu sene de bayramda Brezilya’dayım ve yine babamın elini öpeceğim. Bakalım bu âdeti hatırlayacak mı?”

ALMİLA ADA

EV BAKLAVASININ TADINI UNUTAMAM





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“Rahmetli anneannem ve dedem, bayramlarda el açması baklava hazırlatırdı, misafirlere, komşulara ikram etmek için. Tüm aile bayramlarda toplanırdık. O sıcaklığı, hoş sohbetleri, müzik açıp dans etmemizi ve el açması baklavanın tadını unutmam mümkün değil…”

ÖYKÜ GÜRMAN

PARASIZ DONDURMA





“Dedemle anneannemle Ankara’da buluşmalar, bizim için en kıymetli bayram anılarıydı. Berk’le şekerleri toplayıp, ‘Almadık’ derdik, daha çok şeker yemek için. Bir gün marketten dondurma aldık, parasını ödemedik. Annem sordu, biz de söyledik, sonra ‘Gidiyorsunuz o dondurmanın paralarını veriyorsunuz’ demişti. Biz de gittik verdik, ‘amca iyi bayramlar’ demiştik.”

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SELEN GÖRGÜZEL

ŞEKERİMİ ONLARLA PAYLAŞTIM





“Her bayram yeni alınmış elbiselerimizi giyip, rahmetli babaannemle, dedeme giderdik. Sonra da kapı kapı dolaşıp, şeker toplardık. Topladığım şekerleri ve harçlıkları ertesi gün babamla Çocuk Esirgeme Kurumu’na gittiğimizde, oradaki çocuklara verirdim. Bir bayram götürdüğüm şekerlerden birini, benimle yaşıt bir kız bölüşmek isteyince, çok duygulanıp orada kalmak istemiştim. Belki annem babam yok diye düşünürler ve orada kalmama izin verirler sanıp kaçmıştım. Sonunda kendimi karakolda bulmuştum!”

ÖZGÜN

SİMLİ SİMLİ BAYRAMLAŞTIM HERKESLE





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“Komik bir bayram anımı anlatmak istiyorum. Dört-beş sene önce bayram, yaz tatiline denk gelmişti. Yazlıktaydık ve öğlen vakti havuz başında sitede bir bayramlaşma olduğunu söylediler. Öğlen öğlen yanmayayım diye güneş kremi sürdüm yüzüme. Sonra dışarı çıkıp insanlarla tokalaşmaya başladım. Bir süre sonra fark ettim ki, ellerimin içinde pırıl pırıl sim var. Güneş kremi diye Nida’nın simli bir kremi vardı. Bütün yüzüme gözüme onu sürüp çıkmışım dışarıya! Bütün bayram simli simli insanlarla tokalaştık, öpüp koklaştık.”

EBRU YAŞAR

İKİZLERLE EL ÖPMEYE GİTTİK





“Unutamadığım ve unutmayacağım tek bayram anım, iki evladım Ebru Su ve Hasan Poyraz ile yaşadığım ilk Ramazan Bayramı’dır. Bayram heyecanıyla sabah ilk işim iki evladıma yeni bayramlıklarını giydirmek oldu. Annem ve babamı, bu özel günde evlerinde çocuklarımla ziyaret ettiğimi de unutamam... Allah, evlat isteyen herkese bu duyguyu yaşamayı nasip etsin.”