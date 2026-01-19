En çok onlar dinlendi

Haberin Devamı

TV’DE VE RADYODA EN ÇOK ONLAR YER ALDI

Radyo ve televizyon takip sistemi RTV Takip ile Pop Bizde, 2025’te Türkiye’de radyo ve müzik kanallarında en çok yayınlanan sanatçılar ve şarkıları açıkladı.



RTV Takip ile Pop Bizde, toplam 24 sanatçıyı ödüllendirdi. Sanatçıların birçoğu, ödüllerini sosyal medya hesaplarından dinleyicilerine teşekkür ederek paylaştı.

◊ Kadın pop yıldızı: Sezen Aksu

◊ Erkek pop yıldızı: Tarkan

◊ Müzik grubu: İkilem

◊ Arabesk yıldız: Ebru Gündeş

◊ Rap yıldız: Blok3

◊ Alternatif müzik yıldızı: Emre Fel

◊ Rock yıldız: Can Bonomo

◊ Yükselen yıldız: Manifest

◊ Radyolarda en çok istek alan şarkı: Yerinde Dur (Sefo & Demet Akalın)

◊ Şarkı: Canın Beni Çekti (Melike Şahin)

◊ Rap şarkı: Sevmeyi Denemedin (Blok3)

◊ Cover şarkı: Sana Güvenmiyorum (Dedübluman & Aleyna Tilki)

◊ Slow şarkı: Gözlerinden Gözlerine (Semicenk)

◊ Düet: Kervan (Bengü & Mustafa Ceceli)

◊ İş birliği: Deli Yangınım (Emrah Karaduman feat. İrem Derici)

◊ Versiyon şarkı: Fırtınam Akustik Versiyon (Hadise)

◊ Klip: Dönmüyor Giden (Tarkan)

◊ Üniversite radyolarında en çok yayınlanan şarkı: Geçsin Yıllar (Oğuzhan Koç & Merve Özbey)

◊ Konser kaydı: 14 Bahar (Mert Demir)