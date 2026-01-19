×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

En çok onlar dinlendi

Güncelleme Tarihi:

#RTV Takip#Pop Bizde#2025
En çok onlar dinlendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 07:00

RTV Takip ve Pop Bizde, 2025’te en çok dinlenen sanatçı ve şarkıları ödüllendirdi. İşte geride bıraktığımız yıl müzik dünyasına damga vuranlar...

Haberin Devamı

TV’DE VE RADYODA EN ÇOK ONLAR YER ALDI

Radyo ve televizyon takip sistemi RTV Takip ile Pop Bizde, 2025’te Türkiye’de radyo ve müzik kanallarında en çok yayınlanan sanatçılar ve şarkıları açıkladı.

RTV Takip ile Pop Bizde, toplam 24 sanatçıyı ödüllendirdi. Sanatçıların birçoğu, ödüllerini sosyal medya hesaplarından dinleyicilerine teşekkür ederek paylaştı.

Kadın pop yıldızı: Sezen Aksu

Erkek pop yıldızı: Tarkan

Müzik grubu: İkilem

Arabesk yıldız: Ebru Gündeş

En çok onlar dinlendi

Rap yıldız: Blok3

Alternatif müzik yıldızı: Emre Fel

Rock yıldız: Can Bonomo

Yükselen yıldız: Manifest

Radyolarda en çok istek alan şarkı: Yerinde Dur (Sefo & Demet Akalın)

Haberin Devamı

En çok onlar dinlendi

Şarkı: Canın Beni Çekti (Melike Şahin)

Rap şarkı: Sevmeyi Denemedin (Blok3)

Cover şarkı: Sana Güvenmiyorum (Dedübluman & Aleyna Tilki)

Slow şarkı: Gözlerinden Gözlerine (Semicenk)

Düet: Kervan (Bengü & Mustafa Ceceli)

İş birliği: Deli Yangınım (Emrah Karaduman feat. İrem Derici)

Versiyon şarkı: Fırtınam Akustik Versiyon (Hadise)

En çok onlar dinlendi

Klip: Dönmüyor Giden (Tarkan)

Üniversite radyolarında en çok yayınlanan şarkı: Geçsin Yıllar (Oğuzhan Koç & Merve Özbey)

Konser kaydı: 14 Bahar (Mert Demir)

Haberle ilgili daha fazlası:
#RTV Takip#Pop Bizde#2025

BAKMADAN GEÇME!