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En büyük destekçisi sevgilisi... Setten hastaneye!

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#Birce Akalay#Hakan Kurtaş#Hakan Kurtaş Kimdir
En büyük destekçisi sevgilisi... Setten hastaneye
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 08:29

Dizi çekimleri sırasında düşerek göğsünü zedeleyen Birce Akalay ambulansla hastaneye götürüldü. Sevgilisi Hakan Kurtaş da haberi alır almaz ünlü oyuncunun yanına koştu.

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ÇEKİMLERDE DÜŞTÜ

Birce Akalay rol aldığı dizinin önceki gün yapılan çekimleri sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Sert şekilde yere düşen ünlü oyuncunun göğsünde zedelenme meydana geldi.

Akalay sette hazır bulundurulan ambulansla Acıbadem Maslak Hastanesi’ne götürüldü. Sevgilisi Hakan Kurtaş da haberi duyar duymaz soluğu hastanede aldı.

En büyük destekçisi sevgilisi... Setten hastaneye

İLAÇ TEDAVİSİ GÖRECEK

Yapılan tetkikler sonucunda riskli bir durum olmadığı tespit edildi ve Birce Akalay muayene sonrası taburcu edildi.

Doktorun reçete ettiği ilaçları almak üzere sevgilisiyle beraber hastaneden ayrılırken görüntülenen oyuncu, “Geçmiş olsun” diyerek sağlık durumunu soran muhabirlere “Önemli bir durum yok, çok teşekkür ederim” diye karşılık verdi.

 

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#Birce Akalay#Hakan Kurtaş#Hakan Kurtaş Kimdir

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