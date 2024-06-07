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En anlamlı doğum günü

Güncelleme Tarihi:

#Fahriye Evcen#Burak Özçivit#Karan Özçivit
En anlamlı doğum günü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 09:35

Fahriye Evcen, 38’inci yaşını eşi Burak Özçivit, oğulları Karan ve Kerem’le kutladı.

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Oyuncu için kendisinin ve ailesinin şeker hamuru figürlerinin yer aldığı devasa bir pasta hazırlatıldı.

Evcen pastayla verdikleri pozu “Hayatımın en anlamlı doğum günlerinden biriydi” notuyla paylaştı.

En anlamlı doğum günü

Bay Smith pastada

Haluk Bilginer, 70’inci yaşını önceki akşam ailesi ve arkadaşlarının organize ettiği sürpriz partiyle Oyun Atölyesi’nde kutladı.

Sanatçı için hazırlatılan pastanın üzerinde “Kel Diva” adlı tiyatro oyununda canlandırdığı ‘Bay Smith’ karakterinin figürü vardı.

En anlamlı doğum günü

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Ben Dilan Polat mıyım!

Metin Yıldız, önceki gün hamile eşi Ceylan Yılmaz’la Cihangir’de objektife takıldı.

Oyuncu, doğum günü pastasıyla poz verdi: “50’nci yaş günüm için pasta yapmışlar, almaya gittik. Pastanın üzerinde taç, tespih ve dolarlar vardı.

‘Ben Dilan Polat mıyım, bu da neyin nesi!’ dedim ve pastadan dolarları söktürdüm. Boş olan yerlere de ‘İkizler burcuyum ama tedavi görüyorum’ yazdırdım.” (Sayit DURMAZ)

En anlamlı doğum günü

 

 

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#Fahriye Evcen#Burak Özçivit#Karan Özçivit

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