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Emre Altuğ yaşadığı zorlukları anlattı: Boşandım dolandırıldım kayıplar yaşadım

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#Emre Altuğ#Günel Zeynalova#Rafet El Roman
Emre Altuğ yaşadığı zorlukları anlattı: Boşandım dolandırıldım kayıplar yaşadım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 08:46

Emre Altuğ geçen akşam Girne Rocks Hotel’de sahneye çıktı. Altuğ konser öncesi muhabirlerle buluştu.

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Yeni şarkısı “Geçiyor”un kayıtları sırasında ağladığı anların videosunu “Bir şarkıyı kaydederken insanın son 10 yılı gözünün önünden geçer mi?” notuyla paylaşan Altuğ, son 10 yılda neler yaşadığı sorulunca şöyle konuştu: “Boşandım. Annemi ve babamı kaybettim. Dolandırıldım, büyük bir maddi kayıp yaşadım. Çok ağır depresyonlar geçirdim. Beni ayakta tutan oğullarım oldu. Sırtımı onlara yasladım.”

Emre Altuğ yaşadığı zorlukları anlattı: Boşandım dolandırıldım kayıplar yaşadım

Elinde tespihle geziyor

Azeri şarkıcı Günel Zeynalova geçtiğimiz gün Vadistanbul’da objektife takıldı. Elindeki tespihle dikkat çeken şarkıcı, muhabirlere “Bol bol sabır çekiyorum ve zikrediyorum” dedi.

Emre Altuğ yaşadığı zorlukları anlattı: Boşandım dolandırıldım kayıplar yaşadım

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Espri yapmıştım

Rafet El Roman, gündem olan “Genç kızlar artık bana bakmıyor” sözlerine açıklık getirdi. Espri yaptığını ifade eden şarkıcı, şöyle konuştu: “Bazı yorumlar beni güldürdü. Bir influencer ‘Zaten genç kızların size bakması problem değil. Sizin hâlâ genç kızlara bakmanız problem’ diye yazmış, çok güldüm.”

Emre Altuğ yaşadığı zorlukları anlattı: Boşandım dolandırıldım kayıplar yaşadım

300 metre yüksekte camın üzerinde yürüdü

Saruhan Hünel hafta sonunu Emaar Skyview’de geçirdi. Deniz seviyesinden 300 metre yüksekte bulunan ve Avrupa’nın en uzun cam yürüyüş rotası olan 27 metre uzunluğundaki Skywalk’da yürüyüş yapan oyuncu, daha sonra İstanbul manzarasına karşı kahve keyfi yaptı.

Emre Altuğ yaşadığı zorlukları anlattı: Boşandım dolandırıldım kayıplar yaşadım

 

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#Emre Altuğ#Günel Zeynalova#Rafet El Roman

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