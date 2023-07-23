Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan evlendi! Nikah şahidi Nuru Alço oldu

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Bursa’da dünyaevine giren çiftin nikah şahitliğini Yeşilçam’ın ünlü ismi Nuri Alço yaptı.

Alço nikah masasında yaptığı konuşmada “İşte hayat böyle bir şey… Biz de babasıyla ‘Ayrılamam’ filminde beraberdik. Bir amca, baba yarısı vardı. Emrah’ın amcasıydım. Şimdi oğlunun artık hem amcası, hem abisi ve onun her zaman yanında olacağıma söz veriyorum, tebrik ediyorum. Mutluluklar diliyorum. İnşallah çok güzel bir yolları olur, uzun bir yolculukları olur. kendilerini kutluyorum, tebrik ederim” dedi.

Tayfun Erdoğan da duygularını sosyal medyadan “Eee 'Amca' demek 'baba yarı' demek... Abim, bu mutlu günümde dünyaevine girerken, benim nikah şahidim olduğun için teşekkür ederim. Sözü çok güzeldi, 'Babasıyla bir, amca-baba yarısı oynamıştık. Şimdi oğlunun hem amcası, hem abisiyim' dedi. İyi ki varsın” sözleriyle ifade etti.

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Tayfun Erdoğan ve Eda İrap'ın kır düğününe aile yakınları ve arkadaşları katıldı.

Tayfun Erdoğan geçtiğimiz aylarda nişan töreninden bir video paylaşmış ve altına sitem dolu bir mesaj yazmıştı:

“Baba yok, baba gibi adamlar var yanımda.”

MİRASINDAN MEN ETTİ

1991 yılında dünyaya gelen Tayfun Erdoğan’ın babasının Emrah olduğu DNA test sonucuyla belli olmuştu.

Emrah, Tayfun Erdoğan’a Bursa’da bir ev verip mirasından hiçbir hak iddia etmeyeceğine dair bir belge imzalatmıştı.